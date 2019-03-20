Компания "СИБУР" станет ядром Тобольского нефтехимического кластера. Об этом на совещании компании по импортозамещению оборудования заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Создаваемый в Тюменской области нефтехимический кластер станет дальнейшим стимулом для развития индустриальных импортозамещающих проектов, ядром которого станет компания "СИБУР", переработчики полимеров, а их в регионе более 64, они объединятся в ассоциацию, - пояснил он. - К процессу будут привлечены образовательные и научные организации и банковское сообщество".

Перспективы создания ассоциации тюменских переработчиков полимерного сырья 27 февраля 2019 обсуждались на расширенном заседание союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" в Тобольске.

"Мы объединяемся, чтобы создавать предпосылки для производства уникальных для области продуктов, чтобы увеличить объем переработки полимеров (до сих пор на территории Тюменской области перерабатывается менее 1% полимеров от ежегодных объемов завода), чтобы создавать новые предприятия и новые рабочие места, сохранять денежные потоки в родном регионе", – заявил на заседании директор завода "Полипак" Алексей Лисовиченко.

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