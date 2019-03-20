 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

СИБУР станет ядром Тобольского нефтехимического кластера

СИБУР станет ядром Тобольского нефтехимического кластера

20 марта 2019, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СИБУР
Отрасль: Материалы для КПП 

Обсудить на форуме

248 просмотров

Компания "СИБУР" станет ядром Тобольского нефтехимического кластера. Об этом на совещании компании по импортозамещению оборудования заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Создаваемый в Тюменской области нефтехимический кластер станет дальнейшим стимулом для развития индустриальных импортозамещающих проектов, ядром которого станет компания "СИБУР", переработчики полимеров, а их в регионе более 64, они объединятся в ассоциацию, - пояснил он. - К процессу будут привлечены образовательные и научные организации и банковское сообщество".

Перспективы создания ассоциации тюменских переработчиков полимерного сырья 27 февраля 2019 обсуждались на расширенном заседание союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" в Тобольске.

"Мы объединяемся, чтобы создавать предпосылки для производства уникальных для области продуктов, чтобы увеличить объем переработки полимеров (до сих пор на территории Тюменской области перерабатывается менее 1% полимеров от ежегодных объемов завода), чтобы создавать новые предприятия и новые рабочие места, сохранять денежные потоки в родном регионе", – заявил на заседании директор завода "Полипак" Алексей Лисовиченко.

 

Тюменская линия

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 41 млрд рублей в этом году направят на дороги Подмосковья в рамках нацпроекта
Более 388 млн рублей направят на создание кластера
Около $5 млрд планируют инвестировать 12 компаний в проекты на Дальнем Востоке
Строительство ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 10,5 миллиардов рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно