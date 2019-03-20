Строительство ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 10,5 миллиардов рублей

На строительство ледовой арены в Екатеринбурге за три года будет потрачено 10,5 миллиардов рублей.

Такая сумма содержится в предварительном плане мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Документ составлен в областном министерстве экономики, на днях его распространили среди депутатов и чиновников.

Одна из самых заметных трат — это строительство ледовой арены, которое будут вести областные власти совместно с УГМК. Если верить документу, стройка обойдется в 10,5 миллиардов рублей.

Любопытно, что бюджет якобы потратит на проект всего 300 миллионов (они уже выделены в 2019 году), остальное возьмут из внебюджетных источников. Если необходимую сумму вложит УГМК, то это может привести к «размытию» областного пакета акций. Сейчас области принадлежит 40% акций ледовой арены.

Кроме того, область вложится в реконструкцию улично-дорожной сети вокруг арены. На это будет потрачено 1,3 миллиарда рублей. Источником средств в этом случае будет бюджет.

Ледовую арену хотят построить в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни.

"Политсовет"