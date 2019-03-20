Владимир Путин дал старт освоению Харасавейского месторождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме телемоста дал старт полномасштабному освоению Харасавейского месторождения, расположенного на полуострове Ямал. В церемонии принял участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Глава государства отметил, что запуск освоения месторождения станет еще одним важным шагом в комплексном развитии полуострова Ямал как современного мощного центра газодобычи и переработки.

«В этом направлении уже многое сделано, в конце прошлого года на полную мощность вышла добыча газа на Бованенковском месторождении, успешно реализуются проекты «Новатэка» по СПГ. Харасавейское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления экспортного потенциала России и дальнейшей газификации и роста национальной экономики», - подчеркнул Президент.

По словам Владимира Путина, запасы месторождения достигают 2 трлн кубометров газа, что вместе с Бованенковском месторождением составляет 7 трлн кубометров.

«Этого хватит, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. Общие запасы на полуострове Ямал свыше 16 трлн, что создает возможности для работы на многие десятилетия вперед, гарантирует надежность поставок для потребителей и нашим партнерам за рубежом. Предстоит большая и сложная работа, но уверен, что наши специалисты успешно справятся со всеми задачами», - подчеркнул Владимир Путин.

В ходе церемонии запуска Александр Новак доложил Президенту, что начало полномасштабного освоения месторождения полностью соответствует стратегии развития газовой отрасли Российской Федерации и утвержденной генеральной схеме размещения объектов.

«Начало реализации этого крупнейшего проекта в Арктике соответствует лицензионным срокам и при вводе в эксплуатацию будет компенсировать не только выпадающую добычу Надым-Пур-Тазовского района, но и обеспечит дополнительные объемы для поставок на экспорт и внутренний рынок. Правительством были созданы дополнительные стимулирующие условия в 2014 году, изменения в налоговый кодекс, которые также стимулируют разработку месторождений в Арктике, это льготы по НДПИ в течение 12 лет», - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго России также добавил, что освоение Харасавейского месторождения станет масштабным проектом, который даст дополнительное развитие всему арктическому региону.

Справочно: Харасавейское месторождение по размеру относится к категории уникальных, запасы газа составляют 2 триллиона кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень – 32 миллиарда кубометров газа в год. Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием. Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция.