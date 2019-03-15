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Модернизация

Армавирские энергетики отремонтируют важнейшую подстанцию для жителей станицы Кавказская

Армавирские энергетики отремонтируют важнейшую подстанцию для жителей станицы Кавказская

21 марта 2019, 13:02
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Армавирского филиала Кубаньэнерго (группа «Россети») приступили к капитальному ремонту оборудования подстанции «КПТФ», являющейся важнейшим центром питания для жителей станицы Кавказская. На ремонт энергообъекта планируется направить 2,8 млн руб.

На энергообъекте выполнят капитальный и текущий ремонт более 20 единиц подстанционного оборудования. Взамен устаревших разрядников смонтируют современные ограничители перенапряжения, что позволит повысить защиту энергообъекта в грозовые периоды.

Объект ждет серьезная модернизация – энергетики заменят устройства на электромеханической основе на новейшие микропроцессорные аналоги.

– Поэтапная замена устройств РЗА на электромеханической основе на новые цифровые устройства релейной защиты и автоматики проводится уже несколько лет. За это время оборудование модернизировано на множестве питающих центрах Армавирского энергорайона, – рассказывает директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Новые устройства релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе отличаются усовершенствованным функционалом, определяют и локализуют поврежденные участки энергосистемы, способны выполнять самодиагностику и фиксацию аварийных режимов.

Подстанция «КПТФ» является питающим центром для ряда школ, детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечивает электроэнергией свыше восьми тысяч жителей станицы Кавказской Кавказского района.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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