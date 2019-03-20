Атомный контейнеровоз "Севморпуть" вышел в первый рейс с грузом для проекта "Арктик СПГ-2"

21 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» Росатомфлота вышел из морского порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова. На борту судна - более 25 тыс. фрахтовых единиц разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ-2».

«Это перспективное направление работы для Росатомфлота, - считает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Мы открыты для сотрудничества с компаниями, заинтересованными в доставке грузов в акватории Северного морского пути и на Дальний Восток. Этот рейс – один из примеров успешного использования атомного лихтеровоза».

Для проекта «Арктик СПГ-2» «Севморпуть» доставит продукцию российских предприятий: трубы, металлоконструкции, контейнеры и строительную технику.

«Переход из Архангельска к месторождению «Утреннее» в Обской губе займет не больше пяти суток, - отмечает капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Фарид Габбасов. – Груза очень много. Он достаточно объемный. Потребуется много подъемов кранов для выгрузки на припай. Работа нам хорошо знакомая».

После завершения работ на месторождении «Утреннее» атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь направится в порт Архангельска, чтобы встать под погрузку второй партии снабжения для проекта «Арктик СПГ-2».

Для справки:

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой, находящееся в эксплуатации. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Было введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ-2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

Отдел коммуникаций Росатомфлота