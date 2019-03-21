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FERC выдала предварительное разрешение на сооружение 1,2 ГВт ГАЭС в штате Оклахома (США)

FERC выдала предварительное разрешение на сооружение 1,2 ГВт ГАЭС в штате Оклахома (США)

21 марта 2019, 15:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: FERC
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) выдала предварительное разрешение Региональной энергетической компании «Southeast Oklahoma Power Corporation» на разработку проекта строительства ГАЭС в штате Оклахома (США). Заявка на выдачу предварительного разрешения по проекту ГАЭС была направлена на рассмотрение в FERC в феврале 2018 г.

Предварительное разрешение выдается FERC в целях изучения осуществимости проекта, включая оценку потенциальных последствий его реализации. Разрешение вступило в силу 1 марта 2019 г., а срок его действия заканчивается либо через 48 месяцев с даты вступления в силу, либо в день официальной регистрации заявки соискателя лицензии на разработку проекта, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше.

Новую ГАЭС планируется построить на реке Киамичи (Kiamichi River) в округе Ле Флор (Le Flore County) в штате Оклахома. Основными конструктивными элементами, предусмотренными проектом ГАЭС являются: верхний и нижний аккумулирующие бассейны; регулирующий резервуар; станционное здание подземного типа, в машинном зале которого будут установлены четыре обратимых гидроагрегата суммарной мощностью 1,2 ГВт; а также система подводящих и отводящих туннелей.

Для подключения ГАЭС к энергосистеме будет построена ЛЭП протяженностью 199,5 км.

Информационно-аналитические ресурсы Enerdata, HydroWorld

Компания: АО "СО ЕЭС"

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