ФСК ЕЭС начала строительство новой 430-километровой ЛЭП для повышения надежности энергоснабжения Транссиба

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство новой линии электропередачи 220 кВ «Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1» протяженностью 430 км. Инвестиции в проект составят 9,3 млрд рублей. Ввод объекта в работу создаст возможности для увеличения пропускной способности участка Транссибирской железнодорожной магистрали, проходящего по территории Красноярского края, и повысит надежность электроснабжения региона с населением около 2,9 млн человек.

Трасса линии электропередачи пролегает через центральные, восточные и южные районы Красноярского края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая обеспечивает электроснабжение тягового транзита Красноярской железной дороги. Новая ЛЭП пересечет несколько рек, в том числе Тубу – правый приток Енисея, где будет возведен переход протяженностью 1,5 км с высотой опор свыше 70 метров.

Впервые в Красноярском крае при строительстве линии электропередачи будут использованы высоконадежные многогранные опоры. Основными их преимуществами являются вандалостойкость, устойчивость к гололедно-ветровым и коррозионным воздействиям. Срок их службы в 1,5-2 раза больше, чем у решетчатых и железобетонных опор.

Для подключения новой линии ФСК ЕЭС расширит действующие подстанции 500 кВ «Камала-1» и 220 кВ «Минусинская-опорная», где будут установлены новые линейные ячейки 220 кВ, оснащенные современными элегазовыми выключателями.

Строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ «Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018, а также в макропроект ФСК ЕЭС по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.