Глава Системного оператора принял участие в отраслевой дискуссии по вопросам модернизации тепловой генерации

Принятая модель модернизации тепловой генерации содержит все необходимые механизмы для обеспечения надежной работы Единой энергосистемы России в период ее проведения, заявил Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев в ходе своего выступления на XII ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Российская энергетика», посвященной проблемам нового инвестиционного цикла в отрасли.

Глава Системного оператора принял участие в дискуссии, развернувшейся в рамках сессии «Модернизация российской электроэнергетики: реставрация или шаг в будущее?». Модератором секции выступил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров. В дискуссии приняли участие представители руководства Минэкономразвития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», крупнейших энергетических компаний, производителей энергооборудования, банков.

Борис Аюев отметил, что фундаментальным отличием запущенного в 2019 году процесса модернизации тепловой генерации от программы ДПМ, реализованной в 2010 – 2018 гг., стали принципиально новые условия нормативного регулирования отрасли.

Новая программа проводится в условиях принятых и действующих Правил технического функционирования электроэнергетических систем (ПТФ ЭЭС). Это позволит избежать вопросов, возникавших при реализации первой программы ДПМ, когда отсутствовали нормативные требования к техническим характеристикам генерирующего оборудования, обеспечивающим возможность его устойчивой работы в составе ЕЭС России.

Глава Системного оператора подчеркнул, что принятие ПТФ ЭЭС является базовым условием обеспечения надежности Единой энергосистемы при реализации программы модернизации.

Также он отметил, что важным условием модернизации тепловых блоков, помогающим поддерживать высокий уровень надежности энергосистемы, является предусмотренная в правилах оптового рынка обязательная процедура по согласованию технических условий на технологическое присоединение к сети энергообъектов в случае увеличения мощности модернизированного объекта.

«Это требование является условием аттестации оборудования на рынке мощности, и оно позволяет избежать ситуации, когда полноценная выдача мощности обновленной генерации будет невозможна из-за ограниченной пропускной способности существующей сетевой инфраструктуры», - отметил Борис Аюев.

Он напомнил участникам дискуссии, что стартовавшая программа модернизации тепловой генерации фактически является альтернативой другим, более дорогим способам обновления основного генерирующего оборудования в ЕЭС России. Вывод из работы выработавших свой ресурс тепловых блоков в регионах, не имеющих достаточных резервов генерирующих мощностей, означал бы необходимость строительства новых электростанций.