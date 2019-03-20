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Модернизация

МОЭСК выдала свыше 450 кВт мощности поликлинике и новой станции скорой помощи в Москве

МОЭСК выдала свыше 450 кВт мощности поликлинике и новой станции скорой помощи в Москве

21 марта 2019, 11:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания (входит в ГК «Россети») до 576,1кВт увеличили мощность филиалу №1 поликлиники №214 Департамента здравоохранения города Москвы. Здание филиала распложено на юго-востоке столицы, в районе Зябликово.

Осуществлено технологическое присоединение дополнительных 190 кВт мощности по второй категории надежности (с возможностью резервирования). Для этого потребовалось проложить две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью около 200 метров.

Помимо этого МОЭСК обеспечила электроэнергией новую станцию скорой помощи на 20 машиномест в Некрасовке. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 272,5 кВт. Для электроснабжения специализированного учреждения по оказанию экстренной медицинской помощи построены, в том числе методом горизонтально направленного бурения, четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км. Основными источниками питания являются подстанции 110 кВ «Некрасовка» и «Чистая».

Компания: ПАО "МОЭСК"

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