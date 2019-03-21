Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года.

Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.

Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет.

С 2001 года работал на "Североуральском заводе железобетонных изделий" начальником отдела сбыта, коммерческим директором, а затем генеральным директором. В 2004 — 2005 годах руководил компанией "Краснотурьинскмежрайгаз". Затем был топ-менеджером компаний "ГАЗЭКС", "Свердловэнергосбыт", "Екатеринбурггаз".

С 2008 по 2012 годы — депутат заксобрания Свердловской области. С 2012 по 2016-й возглавлял областное правительство. С апреля 2017-го — председатель правления группы "Т-Плюс" — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

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