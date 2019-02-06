Передовые решения в сфере промышленной автоматизации от лидеров отрасли: в Тюмени начинает работу конференция "ПТА-Тюмень 2019"

26 марта 2019 года в Тюмени в Деловом Доме «Петр Столыпин» состоится II Специализированная конференция, посвящённая цифровой трансформации предприятия – «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Тюмень 2019». Организатор «ЭКСПОТРОНИКА»

Конференция продолжит цикл мероприятий, посвященных новейшим разработкам и решениям в области промышленной автоматизации, которые состоятся в 2019 году в крупнейших промышленных центрах России: Перми, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве, Челябинске и Екатеринбурге.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции «ПТА - Тюмень 2019» с экспертными докладами и презентациями выступят ведущие разработчики и производители оборудования и программного обеспечения для встраиваемых систем и автоматизации технологических процессов.

Конференцию откроет экспертный обзорный доклад - руководитель отдела АСУ ТП компании «Тюмень Прибор» расскажет об опыте компании в области комплексного инжиниринга систем автоматизации, а также об унификации и типизации при реализации систем управления на примере внедрения.

Представитель компании «Сименс» в рамках своей презентации расскажет об инновационной распределенной системе управления ET 200SP HA для автоматизации непрерывных процессов. Компактная конструкция станции SIMATIC ET 200SP HA, гибкие возможности подключения и высокий коэффициент готовности за счет резервированного PROFINET соединения соответствуют требованиям непрерывного производства.

В этом году постоянный участник конференций «ПТА», компания ЕPLAN, совместно с инжиниринговой компанией AVATRi представят вниманию слушателей решения, основанные на универсальном ядре, которые способны работать без трудозатратной разработки дополнительных программ и наполнения библиотеки компонентов. Платформа ЕPLAN имеет интерфейсы ко всем компонентам жизненного цикла изделия или сооружения: CAE, BIM, PLM, ERP, PLC, CAM. Решения на ее основе позволяют максимально увеличить эффективность функционирования служб при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

Эксклюзивное взрывозащищенное оборудование станет темой выступления ПРОСОФТ. Вниманию слушателей будет представлена презентация эксклюзивного продукта в программе поставок ПРОСОФТ — серия устройств AEx производства тайваньской компании Aplex, сертифицированная по нормам ТР ТС 012 для Зоны 2. Все устройства имеют степень защиты IP66, оснащены надежными и безопасными коннекторами типа M12 и выполнены в уникальном модульном дизайне. Панельные компьютеры предназначены для применения в системах мониторинга состояния оборудования, системах сбора данных, а также для создания аварийной сигнализации. Во взрывоопасных зонах на базе встраиваемых компьютеров можно построить системы контроля доступа персонала, управления транспортом, мониторинга температуры и концентрации веществ в воздухе.

В рамках доклада «Fastwel – Российская электроника для ответственных применений» участников конференции ждет встреча с новыми разработками Fastwel, которые полностью соответствуют жестким требованиям нефтегазовой отрасли. Ключевое место в презентации займут контроллеры Fastwel I/O, широко применяемые на объектах «Газпрома» и «Роснефти» и отлично зарекомендовавшие себя при работе в условиях Сибири и Крайнего Севера. Широкий диапазон рабочих температур, устойчивость к воздействию электромагнитных помех, надежная работа в условиях вибрации и стойкость к механическим воздействиям – вот лишь немногие отличительные особенности техники Fastwel.

В настоящее время одной из основных тенденций в сфере создания современных систем технологического контроля и управления является использование шины Ethernet в качестве основной шины сбора данных и управления. При этом на рынке контроллеров начинают появляться РС совместимые решения. Один из примеров такого решения – безвентиляторный необслуживаемый промышленный компьютер iPC GRIDEX II. Данная технологическая платформа разработана и производится в России и рассчитана на работу в условиях 24*7 в течении не менее 15 лет. Ее технологический потенциал позволяет строить совершенно разные решения – контроллеры технологического процесса, коммуникационные контроллеры, рабочие места персонала и сервера АСУ ТП. Промышленный компьютер iPC GRIDEX II представит в своем докладе его разработчик – компания «Модульные Системы Торнадо».

В рамках доклада «АСКУЭ на основе гетерогенной PLC/RF сети» представитель компании «Милур» расскажет о возможностях построения систем комплексного учета на базе приборов, включающих в конструкцию PLC/RF гетерогенный модем. Решение компании «Милур» предоставляет возможность построения системы коммерческого учета потребления энергоресурсов на базе приборов собственной разработки, спроектированных с применением отечественных микроконтроллеров производства АО «ПКК Миландр».

По завершении презентационной части состоится Круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития промышленной автоматизации в регионе», в рамках которого будут рассмотрены проблемы и перспективы, связанные с внедрением цифровых технологий на предприятии, в том числе и в нефтегазовой отрасли: какова в действительности ситуация в регионе, и какие задачи стоят на данном этапе перед специалистами в области промышленной автоматизации на производственном предприятии.

Традиционно во время кофе-брейков и фуршета у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, предоставленных участниками и спонсорами.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов нефтегазовых, машиностроительных, приборостроительных, энергетических, металлургических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА - Тюмень 2019», которая состоится 26 марта 2019 года в Деловом доме «Петр Столыпин», по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 8Б.



БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: