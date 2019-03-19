Решение "МЕТАКЛЭЙ" для кабелей с тяжелыми условиями эксплуатации

Ведущий специалист по разработке и внедрению полимерных композиций АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Зюкин выступил с презентацией силанольносшиваемой композиции на основе EPR на Втором Всероссийском кабельном конгрессе, который проходит в рамках выставки Cabex 2019. Выступление состоялось в секции «Новые технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции» под руководством Изяслава Пешкова Председателя Совета Директоров ОАО «ВНИИКП».

Cиланольносшиваемая композиция на основе EPR – это новинка в российском полимерном кабельном сегменте. Идея этой разработки появилась с потребностью рынка в производстве кабелей специального назначения для тяжелых условий эксплуатации с повышенными требованиями к взрыво-пожаро безопасности. Это кабели для горных комбайнов, бурильных машин, транспортеров, насосов, свойства которых невозможно достигнуть на обычном полиэтиленовом силанольносшиваемом компаунде.

Сергей Зюкин:

- Для презентации было не так много времени – 5 минут, но после завершения секции, уже на нашем стенде выставки Cabex мы дали подробную информацию всем, кто заинтересовался композицией на основе EPR: представителям кабельных заводов и ОАО «ВНИИКП».

Совместно с кабельными предприятиями-партнерами компания «МЕТАКЛЭЙ» уже выпустила две марки EPR и провела тестирования, которые подтвердили высокую технологичность материала при нанесении в сравнении с вулканизированной резиной, способность переработки на любом экструдере, на любых скоростях, на любых сечениях и другие преимущества.

Более подробную информацию можно получить в презентации силанольносшиваемой композиции на основе EPR (0.79 МБ)

Зюкин Сергей Владимирович

Ведущий специалист по разработке и внедрению полимерных композиций

Sergey.Zyukin@metaclay.com

+7-965-108-55-63

Тимофеева Дарья Вячеславовна

Руководитель направления материалов для кабельной промышленности

Darya.Timofeeva@metaclay.com

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