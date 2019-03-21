"Россети" привлекли более 30 производителей приборов учета в рамках цифровизации сетей

Компания "Россети" привлекла более 30 российских производителей интеллектуальных приборов учета в рамках программы цифровизации электросетевого комплекса России, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

"Более 30 производителей поставляют на текущий момент приборы учета. Конкурсы идут постоянно во всех МРСК", - сказал Ливинский, комментируя поставки приборов учетов.

Он отметил, что в конкурсах могут участвовать все компании, которые отвечают требованиям технического задания.

"У нас свободные конкурсы, все участвуют, в том числе компании Ростеха. И производители из Сибири, Центральной России, Урала, Петербурга, Юга России", - отметил глава "Россетей". Он назвал среди компаний, которые уже поставляют приборы учета, "Концерн Энергомера" (Ставропольский край), НПО "Мир" (Омск), НПК "Инкотекс" (Москва).

"Россети" планируют установить почти 22 млн приборов учета электроэнергии в рамках программы цифровизации электросетей. Например, компания "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2018 году поставила компаниям группы "Россети" интеллектуальные приборы учета, системы управления энергообъектами и другое оборудование на сумму 6 млрд рублей. По итогам 2019 года сумма поставок может вырасти в три раза, пояснили ранее ТАСС в Ростехе.

"Можно на таком якорном заказе сделать отечественный чип, компонентную базу под приборы учета. И в техническом задании прописывать не просто требования, а уже требования именно к отечественному оборудованию. Таким образом, считаем, мы внесем серьезный вклад в цифровую трансформацию и развитие отечественной инновационной индустрии", - говорил ранее Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Проект позволит снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

ТАСС