СМИ: Китай в этом году начнет строительство своей первой плавучей АЭС

Глава китайского Института ядерной энергетики Ло Ци сообщил, что Китай в течение этого года начнет строительство своей первой плавучей атомной станции, пишет газета Global Times.

Плавучая АЭС предназначена для обеспечения энергией работ на нефтяных и газовых месторождениях на шельфе, а также работ на островах. По словам Ло Ци, плавучая АЭС не занимает много места, не подвержена угрозам от землетрясения и не загрязняет окружающую среду.

Ранее генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina National Nuclear Corporation, CNNC) говорил, что корпорация ведет подготовительные работы к началу строительства плавучей АЭС у побережья восточной провинции Шаньдун. Однако он не раскрыл других деталей проекта. СМИ сообщали, что проект будет стоить компании около 14 миллиардов юаней (2,1 миллиарда долларов) и будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Еще в марте 2016 года глава CNNC говорил, что КНР к концу 2016 года начнет строительство первой плавучей АЭС. Ожидалось, что АЭС будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Последние данные Всемирной ядерной ассоциации свидетельствуют, что на октябрь 2018 года в Китае (материковая часть) действуют почти 45 реакторов, еще 15 находятся в процессе строительства. Общая мощность всех реакторов КНР на сегодняшний день составляет 41,7 ГВт. Еще 4 реактора общей мощностью 3,8 ГВт работают на Тайване. Согласно государственному плану развития на 2014-2020 годы, Китай планирует достичь общей мощности в 58 ГВт.

РИА Новости