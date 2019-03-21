Создание экспертного совета выставок ExpoElectronica/ElectronTechExpo 2019

Выставки ExpoElectronica / ElectronTechExpo объявляют о создании Экспертного совета. В состав совета войдут руководители отраслевых ассоциаций, ключевые участники выставок, ведущие эксперты-маркетологи и представители специализированных СМИ.

Экспертный совет станет главным консультационным органом для повышения качества и увеличения пользы и актуальности содержания мероприятий, а также роста продуктивности для участников и посетителей главного отраслевого события.

Члены Экспертного совета будут участвовать в разработке стратегии развития выставок.

Основными задачами Экспертного Совета выставок станут:

Рекомендации по совершенствованию работы выставки;

Консультации по деловой программе выставок, тематике конкурсов и списку ключевых докладчиков и модераторов;

Содействие в расширении тематики экспозиции в соответствии с тенденциями развития промышленности и состоянием рынка;

Рекомендации по реализации спонсорских инициатив.

Ежегодно будут проходить собрания Экспертного совета для подведения итогов выставок и разработки новой стратегии развития.

Не забудьте посетить ведущие выставки электронной отрасли — ExpoElectronica и ElectronTechExpo. Обе выставки состоятся 15-17 апреля 2019 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

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