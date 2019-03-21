Создание экспертного совета выставок ExpoElectronica/ElectronTechExpo 2019

21 марта 2019, 16:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019
Отрасль: Электротехника
Выставки ExpoElectronica / ElectronTechExpo объявляют о создании Экспертного совета. В состав совета войдут руководители отраслевых ассоциаций, ключевые участники выставок, ведущие эксперты-маркетологи и представители специализированных СМИ.
Экспертный совет станет главным консультационным органом для повышения качества и увеличения пользы и актуальности содержания мероприятий, а также роста продуктивности для участников и посетителей главного отраслевого события.
Члены Экспертного совета будут участвовать в разработке стратегии развития выставок.
Основными задачами Экспертного Совета выставок станут:
Ежегодно будут проходить собрания Экспертного совета для подведения итогов выставок и разработки новой стратегии развития.
Не забудьте посетить ведущие выставки электронной отрасли — ExpoElectronica и ElectronTechExpo. Обе выставки состоятся 15-17 апреля 2019 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».
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