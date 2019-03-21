В 2019 году тверские энергетики вложат в ремонт и техобслуживание сетей 543,9 млн. рублей

В 2019 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» направит 543,9 млн. рублей. К предстоящему осенне-зимнему периоду планируется подготовить 1,3 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения, отремонтировать трансформаторные подстанции 35-110 кВ и распределительные пункты, расчистить от деревьев и кустарников 1495 га в пределах охранных зон линий электропередачи.

Ремонтная программа Тверьэнерго также включает в себя поэлементный ремонт оборудования на 30 подстанциях, выполняемый для повышения надежности схем питания в ослабленных местах.

В числе указанных питающих центров наиболее значимыми являются узловая транзитная подстанция (ПС) 110/35/6кВ «Редкино», обеспечивающая электроснабжение потребителей пос. Редкино, а также завода по производству фармацевтической продукции ООО «РозФарм», ПС 110/35/10кВ «Тучево», питающая нефтеперекачивающую станцию «Тучево» в Рамешковском районе, ПС 110/10кВ «Пролетарская», ПС 110/35/10 кВ «Торопец» и ПС 110/35/10кВ «Ржев», являющиеся основным источником питания потребителей Пролетарского района города Твери, Торопецкого района области и социально-значимых объектов города Ржев. Поэлементный ремонт оборудования будет также выполнен на ПС 110/35/10кВ «Никола Рожок», питающей завод «Звезда», выпускающий приборную продукцию, используемую в оборонно-промышленном комплексе страны и в Федеральных космических программах.

Также тверским филиалом будет выполнен капитальный ремонт линий электропередачи 35-110 кВ на 37 воздушных линиях, в числе которых ВЛ 110кВ «Кувшиново-Селижарово» протяженностью 52 км, ВЛ 110кВ «Бежецк-Шишково-Дуброво» (16 км), ВЛ 110кВ «Шишково-Дуброво – ДВП» (42 км). Ремонт будет сопровождаться заменой опор, изоляторов и расчисткой трасс линий электропередачи.

Большую часть запланированных работ планируется выполнить без привлечения подрядных организаций, что составит 81% ремонтной программы филиала и позволит не только снизить оперативные издержки, но и сохранить плановые физические объемы ремонтов. В частности, силами персонала «Тверьэнерго» будут отремонтированы 1073 км ВЛ 0,4-10 кВ и 513 трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

При выполнении работ энергетиками применяются современные и надежные методы, внедряются инновационные энергосберегающие технологии и оборудование.

«Своевременный ремонт и замена энергооборудования – одна из важнейших задач «Тверьэнерго» и необходимое условие обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда электросетевой комплекс испытывает максимальные нагрузки, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Манвел Мажонц. - Эффективная реализация ремонтной программы – это еще один шаг на пути модернизации электросетей и повышения комфорта жизни населения Тверского региона».