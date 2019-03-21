Завершается второй Всероссийский Кабельный Конгресс

Михаил Осокин (справа) Андрей Боев

Текущие результаты работы проекта «Кабель без опасности» и новые технологические и тренды в производстве кабельно-проводниковой продукции подходы обсудили участники 2-го Всероссийского кабельного конгресса во второй день работы выставки Cabex 2019.



Открывая первую сессию, заместитель генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Владимир Кашкин подчеркнул, что вопросам производства безопасной кабельно-проводниковой продукции в нашей стране уделяется ключевое внимание. В рамках проекта «Кабель без опасности» были выявлены многочисленные нарушения на ряде кабельных предприятий, а также целый ряд заводов-призраков. Пять фантомных предприятий уже закрыты, судьба остальных решается. В. Кашкин сообщил и о том, что по вопросам предотвращения попадания некачественной КПП на рынок, повышения ответственности производителей кабельной продукции Ассоциация «Электрокабель» тесно сотрудничает с органами исполнительной власти, федеральными и региональными надзорными организациями. Основные приоритеты проверок в 2019 году – кабели крупных сечений.



Усиление контроля со стороны профильных ведомств и бизнес-сообщества, выступающего за честный кабель, позволило снизить долю контрафакта на внутреннем рынке до 11%, а количество нарушений производства КПП до 25%. Об этом рассказал начальник отдела контроля и анализа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Максим Ким. Он высказал ряд предложений по регулированию безопасности промышленной продукции. В качестве эффективных мер предлагается ввести оборотные штрафы за некачественные изделия, механизм контрольных закупок, «регуляторную гильотину», которая предполагает исключение устаревших и избыточных требований и замену их на новые, и т.д.



Об итогах пилотного проекта Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции по входному контролю на строительных объектах рассказал референт Департамента Министерства промышленности и торговли РФ Анатолий Игошин. Проект нацелен на проверку кабеля, применяемого на строительных объектах. Проверка 44 объектов капитального строительства в 9 регионах показала, что более 50% применяемого здесь кабеля имели нарушения в области сертификации, а 82% КПП не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Со следующей недели стартует новая волна проверок. Причем речь идет о том, чтобы проверять качество КПП не только на стройплощадках, но и непосредственно на заводах, работающих по заказам строителей.



Каждый третий пожар в стране происходит от электроустановок, а электропроводка в этом секторе занимает 70%, – проинформировал главный научный сотрудник ВНИИПО, д.т.н., заслуженный деятель науки профессор Герман Смелков. В своем сообщении, посвященном актуальным вопросам пожарной безопасности электропроводок, он напомнил о трагедиях 2018 года, приведшим к большому количеству жертв, и акцентировал внимание на том, что кабели низкого напряжения не должны быть источниками пожаров. Мы умеем делать кабели с улучшенными противопожарными свойствами и низкой токсичностью, сказал Г. Смелков. Нужно ужесточать законодательные нормы в части безопасности.



Параметрам качества ПВХ пластикатов для кабелей пожаробезопасных исполнений посвятил свое выступление руководитель секции «Материалы» НП «Ассоциация «Электрокабель» Михаил Осокин. Он жестко высказался за пресечение деятельности недобросовестных поставщиков, которые сбывают кабельным заводам заведомо некачественные материалы, либо под видом новых материалов ПВХ продают «линолеум». Главными причинами производства некачественного товара являются не несовершенные ГОСТы, не недостаток нормативно-правовой документации (всего этого достаточно), а погоня недобросовестных производителей за прибылью, убежден докладчик. Необходимо очистить рынок от них.



О применении методов термического контроля при входном контроле полимерных материалов рассказал заместитель технического директора ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Андрей Боев. А о том, как не стать жертвой обмана производителей КПП, рассказал председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Дмитрий Пташинский. Он, в частности, объяснил, что при покупке силового низковольтного кабеля потребитель должен ориентироваться не на ГОСТ, а на ТУ предприятия. Дело в том, что ТУ по законодательству должно соответствовать всем действующим вышестоящим требованиям. В то же время встречаются случаи, когда поставщики готовы выставлять кабельную продукцию по уже не существующим ГОСТам.



С докладом «Стандарты экологической безопасности Таможенного и Европеского союзов. Опыт применения и подтверждения соответствия» выступила менеджер по качеству LAPP-групп Елена Кузнецова.



На секции «Новые технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции» специалисты обсуждали в основном научно-технические вопросы. Вел дискуссию председатель совета директоров ОАО «ВНИИКП» Изяслав Пешков. Одним из значимых событий отечественной кабельной отрасли стали только что завершенные успешные испытания кабельных систем напряжением 500 кВ. О результатах испытаний рассказал руководитель отдела силовых кабелей ОАО «ВНИИКП», д.т.н. Михаил Шувалов.



Большой блок докладов был посвящен различным технологиям сшивки изоляции. О новых направлениях технологии радиационного модифицирования для КПП рассказал генеральный директор ООО «Электропровод» Роман Васильев. Преимуществами радиационной сшивки являются надежность, способность сшивать любые полимеры, мгновенность сшивания, экологичность, несложность процесса экструзии и т.д. В мире интерес к данному виду сшивки растет, особенно в Китае. Хотя в США и Европе больше привержены к консервативным видам сшивки. И. Пешков объяснил такую приверженность: важнейший недостаток данной сшивки – ограниченность номенклатуры изоляции. Радиационная сшивка применима только для тонкой изоляции, для более толстой она не подходит.



Новый продукт – силанольно сшиваемую композицию на основе EPR для изоляции КПП представил технический специалист АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Зюкин. Кабели из EPR-компаунда могут прокладываться при температуре минус 40оС и эксплуатироваться при минус 60оС, обладают экономичностью, изностостойкостью, высокой степени гибкости.



Об инновационной технологии – плакировании, т.е. нанесении алюминия на стальную проволоку, разработанную ООО «Эм-кабель»– рассказал директор по перспективным направлениям и технологиям компании Дмитрий Зотов. Плакированная проволока по всем параметрам значительно превосходит качества оцинкованной, что особенно важно для грозозащитных тросов ЛЭП. Кроме того, плакирование может применяться в оптоволоконном производстве. «Му не делали раньше таких проволок и грозозащитных тросов. Это – пример девирсификации кабельного производства», – прокомментировал И. Пешков.



Ряд интересных выступлений подготовили представители зарубежных компаний. Консультант по техническому маркетингу компании AGC Chemicals Europe Алексей Булыгин рассказал российским производителям КПП о преимуществах кабелей, произведенных с использованием фторполимеров и фторэластомеров, их эксплуатационных свойствах и перспективах мирового рыночного спроса на них.

Ведущий инженер компании UL Inernational SA в России Дмитрий Бодик рассказал о том, что нужно учитывать при выводе российской кабельной продукции на европейский рынок. В частности, в соответствии с Постановлением о строительных материалах (СЗК) любой кабель, выходящий на рынок Евросоюза, должен быть сертифицирован СPR. Галогенные кабели из СPR исключены, допускаться на рынок Европы не будут. И. Пешков добавил, что в скором времени следует ожидать аналогичных требований и от российских строителей. Кабельщики должны быть к этому готовы.



С 01.04.2020 г. в России будет введена обязательная маркировка кабельно-проводниковой продукции, позволяющая отследить движение и жизненный цикл каждого изделия. Подробно о Системе отслеживаемости и цифровой идентификации КПП рассказал управляющий партнер ЭГ «ДКС» Алексей Каукиайнен.



В рамках второго дня работы Кабельного конгресса состоялась молодежная секция, в ходе которой были рассмотрены задачи, решаемые молодыми учеными и специалистами кабельной промышленности. Модератором секции был заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП» Геннадий Мещанов. С докладами на секции выступили молодые инженеры и аспиранты из ОАО «ВНИИКП», ООО НПП «Спецкабель», АО «НИКИ» (Томск), АО «ОКБ КП». Молодые специалисты продемонстрировали хороший научно-технический уровень, понимание поставленных задач и новые подходы к их решению.



Сегодня, в последний день работы Конгресса, проводится семинар «Расширенная производителя кабеля. Что выбрать – оплату экологического сбора, или утилизацию?», в котором в качестве спикеров выступают руководители профильных министерств и ведомств, ведущие юристы.



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