До новых встреч на Cabex! RusCable.Ru подводит промежуточные итоги трех выставочных дней

21 марта стал заключительным днем самого значимого делового мероприятия и ключевого ежегодного события для отечественного кабельного рынка – завершила работу восемнадцатая международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Портал RusCable.Ru вновь стал главным каналом для трансляции событий, которые проходили в эти дни внутри уютных стен двух павильонов в КВЦ “Сокольники”, а также за их пределами – 20 марта мы провели десятую, юбилейную встречу участников RusCableCLUB. В данном материале подведем краткие итоги, а более подробно и с фото читайте в спецвыпуск RusCable Insider Digest уже в ближайший понедельник.





КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС



Большой форум для отраслевого сообщества и потребителей кабельно-проводниковой продукции – открытая площадка для обсуждения специализированных вопросов, которые стоят перед отечественным кабпромом – два дня в Сокольниках все желающие, гости и участники экспозиции могли посетить Второй Всероссийский кабельный конгресс. По предварительным оценкам организаторов посетили это важное мероприятия более 1000 человек в числе которых специалисты топливно-энергетического комплекса, ВПК, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей. В рамках обширной деловой программы спикеры обсудили насущные проблемы и вызовы, которые стоят перед современным рынком, а также демонстрировали новейшие достижения в области производства кабельно-проводниковой продукции.



Среди спикеров выступили представители следующих организаций: ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Международная Ассоциация «Интеркабель», Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ООО «Элкат», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение производителей железнодорожной Техники», ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком» , Алюминиевая Ассоциация, Центр развития перспективных технологий, LAPP, АО «Завод «Энергокабель», Ассоциация Честная позиция, Проект «Кабель без опасности», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ВНИИПО, ООО «Холдинг Кабельный Альянс», Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН РФ, Maillefer S. A., AGC Chemicals Europe, ООО «ЭМ-кабель», ЭГ «ДКС», ООО НПП «Спецкабель», АО «ОКБ КП», Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, PwC Legal, ФГНИУ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, АНО «Центр земельных, градостроительных и экологических правовых исследований «ЭПИЦентр».



Краткий обзор программы первого дня (19 марта)

Краткий обзор программы первого дня (20 марта)



ВЫСТАВКА



По нашим оценкам в этом году участники более креативно подошли к организации стендов и интерактивных мероприятий на них да и сама площадка стала больше – число участников выросло, был открыт второй павильон. Посетителей и гостей на стендах удивляли, развлекали, угощали и дарили уникальные и полезные подарки. Так на стенде Холдинга Кабельный Альянс прошел розыгрыш фирменных подарков от компании среди тех, кто оставил поздравление с приближающимся юбилеем завода Электрокабель (входит в ООО “ХКА”). Переместиться в виртуальное пространство, перенестись в Екатеринбург и “пролететь” над производственными площадками, а также посетить настоящую испытательною лабораторию – информативное и головокружительное путешествие сквозь пространство и время мог совершить каждый гость благодаря 3D технологиям, представленным на самой большом стенде экспозиции.



Яркое шоу – массовый танцевальный флешмоб от ГК “Москабельмет” захватил 19 марта всех, кто находился рядом со стендом компании и подарил яркие эмоции. В первыми звуками ритмичной композиции “пешеходы” в переходах между стендами подключались к синхронному танцу. В какой-то момент было ощущение, что танец подхватит вся выставка! Это было незабываемо.



Многие стенды создавали приятную комфортную атмосферу и “разбавляли” серьезную рабочую обстановку переговоров. Была и живая классическая музыка и современные композиции в исполнении вокальных коллективов.



Подобно величественному Эльбрусу в павльоне №4 возвышался совместный стенд компании КабельСтар и завода Кавказкабель. В руках молодых управленцев нового поколения компания производственный комплекс преобразился. Статные красавицы приветствовали посетителей стенда и провожали на второй этаж с панорамным видом на всю экспозицию. Здесь, для гостей работал настоящий вип-бар и лаундж-зона.



Стенд портала RusCable.Ru традиционно пользовался популярностью посетителей и был центральным пунктом встречи партнеров и давних друзей портала – форумчан. Разрываясь между активной работой – съемками и поведением интервью и теплыми встречами с друзьями мы и провели эти три дня. Итоги нашей работы будут представлены на портале в самое ближайшее время.



20 марта дух приближающегося вечернего мероприятия, юбилейного RusCableCLUB, не покидал нас с самого утра. “А есть билет на клуб?” – вот, пожалуй, самый частый вопрос, который задавали нашим сотрудникам. Прошло всего два дня, а мы уже готовы показать первые отчеты о встрече, которые, конечно не могут полностью передать атмосферы прошедшего мероприятия. RusCableCLUB нужно посетить и “пережить”! Задача трудная, но настоящие кабельщики люди сильные, они справились. Смотрите первый отчет на нашем ресурсе ЭНЕРГОСМИ.РУ и в социальных сетях.



21 марта мы, совместно с организаторами, компанией МВК провели награждение победителей конкурса для пресс-служб и отделов маркетинга – PR Сhallenge. Этот конкурс проводился уже во второй раз и внимание участников к нему растет. Значимость работы таких важных служб компаний необходимо отмечать особо, считаем мы, редакция RusCable.Ru. По итогам голосования на портале, данным регистрации посетителей и активности в сетях победителем конкурса стала служба макркетинга ГК "Москабельмет". В десятке лучших – Холдинг Кабельный Альянс (диплом второй степени), КабельСтар (диплом третьей степени), завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Камский кабель, Томсккабель, Росскат, Элком-Электро, и новички – Владэлектрокабель и Альянс Кабель.



Вклад и профессионализм наших сотрудников был отмечен дипломом от организаторов – компании МВК, ОАО “ВНИИКП” и Ассоциации “Электрокабель”. Благодарим за высокое доверие и признание нашей работы. Посетителям выставки, гостям и участникам также выражаем признательность за сотрудничество и работу. Жизнь отрасли, ее здоровое функционирование напрямую зависит от активности каждого игрока.



Вся следующая неделя будет посвящена итогам Cabex, которые невозможно уместить в один рассказ. Поэтому мы приглашаем наших читателей следить за сюжетом “Cabex 2019”, который объединит все материалы по данной теме. Следите за нашими новостями здесь и в социальных сетях.





До новых встреч на Cabex!