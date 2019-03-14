Как мы зажигали: ГК "Москабельмет" на Cabex–2019

Вот и завершилась 18-я по счету Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex! Яркое мероприятие, к которому мы готовились очень старательно и с большим воодушевлением. Готовились так, чтобы подарить праздник всем посетителям выставки. И, судя по всему, нам это удалось! Давайте вспомним, как все было, а для тех, кто прийти не смог, – расскажем!

В обстановке цеха

Думаем, стенд ГК «Москабельмет» запомнился многим посетителям. Ведь, как и в прошлом году, это была настоящая инсталляция! Напомним, на Cabex–2108 мы «построили» свою станцию метро. А в этот раз оформлением и деталями интерьера создали атмосферу кабельного цеха. Но это был не просто цех, в котором происходят рутинные производственные процессы. В первый день выставки мы показали, что команда ГК «Москабельмет» – это не только профессионалы кабельного производства, но и очень творческие, веселые и легкие на подъем люди!

Танец-вспышка

Помните первую сцену фильма «Ла-Ла Ленд»? Посреди обычного дня, на простой автостраде, участники дорожного движения один за другим начинают петь и танцевать, а как только песня заканчивается, продолжают ехать по своим делам. Вот примерно так же: весело, ярко и довольно неожиданно мы устроили необычный флешмоб. Ровно в 14.00 под внезапно заигравшую громкую музыку ничем не выделяющиеся люди из числа посетителей вдруг стали танцевать. Сначала их было мало, затем все больше и больше. Этот веселый танец захватил не только наш стенд, но и большое пространство вокруг него. Мы уже и сами подумали, что танцуют сами гости выставки, как в один момент они распахнули рубашки, обнажив перед всеми... футболки с логотипом «МКМ»! И, как только музыка закончилась, все исчезло и вернулось в прежнее состояние: посетители выставки с интересом изучают стенды, знакомятся друг с другом, общаются и обмениваются контактами...

На Cabex как на праздник

Да, Cabex – это уникальная площадка, на которой можно не только пообщаться с участниками кабельного рынка и его экспертами, обзавестись полезными связями, найти новых клиентов, подрядчиков, партнеров. Но для нас Cabex – это еще и возможность дарить необычные эмоции и теплые воспоминания. Потому что мы знаем: кабельную отрасль только называют суровой, а на самом деле в ней работают открытые, жизнерадостные люди, которые умеют по-настоящему зажигать. Это особенно актуально в 2019 году, который в России объявлен Годом театра: ведь многие из нас в душе немного актеры.

Клуб, где все свои

А еще все любят отмечать круглые даты. И мы тоже! Особенно если это важная дата наших дорогих, очень ценных и важных партнеров и друзей. Поэтому мы приняли активное участие в подготовке и проведении десятой встречи участников кабельного сообщества – RusCableCLUB. Его бессменный основатель и организатор – RusCable.Ru. Этому главному отраслевому порталу страны в этом году исполняется 20 лет, с чем мы его еще раз поздравляем!

То ли еще будет!

Возвращаясь в рабочие будни, хочется отметить, что традиционно Cabex – это своего рода точка отсчета, задел на весь грядущий год. Именно с «Кабекса» начинается череда самых разных интересных событий кабельной и электротехнической области. Впереди у нас многочисленные форумы, выставки, конференции, семинары, встречи. И обо всех мы будем обязательно подробно рассказывать. Следите за нашим официальным сайтом и социальными сетями. А в ближайшее время мы покажем отчетный видеосюжет о Cabex–2019. Спасибо за что, вы с нами!