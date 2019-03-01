На съезде Союза промышленников и предпринимателей филиал "Вологдаэнерго" представил план развития электросетевого комплекса

В Череповце состоялся восьмой съезд регионального Союза промышленников и предпринимателей. На мероприятии прошла презентация инвестиционных программ крупных предприятий области потенциальным подрядным организациям малого, среднего и крупного бизнеса.

Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Виктор Луцкович представил доклад о доступности электросетевой инфраструктуры и ее перспективы развития. В презентации была информация о том, что в настоящее время спрос на технологическое присоединение не снижается, только за последние три года подписано 45 соглашений с инвесторами на общую мощность 95 МВт. Кроме того, на территории региона успешно реализуются инвестиционные проекты в сфере электроэнергетики, которые, в первую очередь, направлены на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей в регионе: Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" и ВЛ-1103510 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца, Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" (г. Вологда), Реконструкция ПС 110 кВ Тарнога и другие.

Добавим, что также свои программы участникам мероприятия представили ПАО «Северсталь», АО «Апатит», ПАО «РЖД», ПАО «Ростелеком» и другие крупные компании. Итогом презентации станет совместная работа Союза промышленников и предпринимателей и Правительства Вологодской области по организации и созданию новых кооперационных связей, способных проявить деловую инициативу предприятий и компаний в различных сферах деятельности.