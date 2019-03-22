"Ростелеком" на Ямале модернизирует цифровую радиорелейную линию связи Березово — Салехард

Компания «Ростелеком» в рамках собственных инвестиционных проектов 2019 года приступила к модернизации цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) Березово — Салехард, которая является звеном радиорелейной магистрали Сергино — Березово — Белоярский и обеспечивает связью населенные пункты Шурышкарского района Ямала: села Горки, Мужи, Шурышкары, Катровож, поселок Восяхово и деревню Казым-Мыс.

По проекту «Ростелекома» от с. Мужи до Салехарда параллельно существующей ЦРРЛ строится новая линия связи протяженностью более 160 км. В рамках строительства используется цифровое оборудование, удовлетворяющее всем современным требованиям магистральных линий передачи. Актуальные технологии и расширение пропускной способности радиорелейной системы позволят компании повысить скорость доступа к интернету и улучшить его качество в селах Мужи, Восяхово, Шурышкары и Катровож. На сегодняшний день тарифные планы у абонентов в Шурышкарском районе существенно зависят от возможностей по пропуску трафика действующей линии и составляют от 0,512 до 4 Мбит/с. Скоростные параметры на основных тарифных планах будут пересмотрены после завершения опытно-промышленной эксплуатации строящейся линии. Пропускная способность «радиорелейки» вырастет в два раза.

Подготовительные работы по реализации проекта уже завершены — смонтированы трубостойки радиорелейных станций в поселках района от Мужей до Салехарда, а также установлено каналообразующее оборудование по всей линии связи. В середине марта была завершена установка антенн и прокладка кабеля на радиорелейной станции в п. Восяхово. До 24 марта будут проведены аналогичные работы в с. Мужи и продолжатся в направлении столицы округа.

Александр Оболтин, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «После работ в поселке Восяхово начнем монтаж в Мужах, затем в Шурышкарах и Катравоже и в середине апреля завершим строительство в Салехарде. Работа на высоте, с металлом и при минусовой температуре воздуха — не простая задача, часто осложняемая резкими порывами ветра и снегопадом, но все идет по ранее составленному плану. Уже во время опытно-промышленной эксплуатации линии, которая начнется сразу по завершению монтажных работ, жители должны ощутить на себе комфорт более высокой скорости интернета».

Радиорелейная сеть постепенно уходит в историю — ее активно заменяют волоконно-оптическими линиями передачи. Но есть местности, где прокладка кабеля затруднена (в условиях плотной городской застройки, индустриальных зонах, над транспортными и водными путями, в удаленных и труднодоступных районах и т.д.). «Релейка» иногда является единственным способом приема-передачи сигналов в таких случаях. Она представляет собой систему ретрансляционных станций, расположенных на расстоянии друг от друга, и способна обеспечить передачу данных и голосовой информации на высоких скоростях, включая доступ к широкополосному выходу в интернет и цифровой телефонии, в самых труднодоступных для передачи сигнала местностях.