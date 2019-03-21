Специалисты "МРСК Урала" оценили идеи цифровой трансформации, представленные студентами инженерных специальностей

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете завершился краевой этап VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей», созданную по инициативе Президента России Владимира Путина.

Отборочные этапы Студенческой лиги прошли по направлениям «Горное дело», «Металлургия», «Нефтехимия», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика». Студенты различных факультетов и курсов представили решения инженерных кейсов – реальных производственных задач по материалам компаний-партнеров чемпионата «CASE-IN». В этом году в кейсах каждой лиги особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации.

В ходе отборочного этапа команды защищали свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из руководителей и специалистов ведущих компаний.

Одним из экспертов в лиге «Электроэнергетика» стал начальник диспетчерской службы Центра управления сетями филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Дмитрий Бояршинов.

Кейс направления «Электроэнергетика» был посвящен системам диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи.

Лучшие команды по каждому из направлений получат право побороться за победу в финале Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат проходит в 57 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале – мае 2019 года более 7000 будущих и молодых инженеров решают инженерные кейсы по единой теме чемпионата «Цифровая трансформация» − одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики. Одним из генеральных партнеров международного инженерного чемпионата «CASE-IN» является ПАО «Россети».