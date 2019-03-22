Владимир Якушев обсудил с Главой Ставропольского края планы модернизации водоснабжения Ставрополя

В ходе рабочей поездки в Ставропольский край Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вместе с Губернатором Владимиром Владимировым осмотрел водозабор на Сенгилеевском водохранилище.

Этот объект, который действует с середины прошлого столетия, обеспечивает питьевой водой Ставрополь и прилегающие территории с населением более 600 тысяч человек – это четверть населения края. Четыре насосные станции подают воду на высоту 440 метров, их мощность – 190 тысяч кубометров воды в сутки, такого инженерного решения нигде в России больше нет.



Сегодня водозабор нуждается в модернизации. Кроме того, один из элементов системы подачи воды находится в зоне, где существует риск оползней. Необходимо строительство дополнительной насосной станции и нового участка водовода, что позволит устранить проблему.



Еще один вопрос, требующий решения, – реконструкция городских очистных сооружений канализации. Она должна повысить степень очистки и их производительность с 135 до 150 тысяч кубометров в сутки.



Владимир Якушев и Владимир Владимиров обсудили возможности для осуществления этих планов в рамках федерального проекта «Чистая вода». Напомним, он является составляющей национального проекта «Экология». Цель проекта – обеспечить россиян водой, отвечающей требованиям безопасности. Речь идёт как о водопроводной воде, так и о воде для населённых пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.



Как отметил в ходе диалога глава Ставрополья, потребность в обновлении системы водоснабжения обусловлена также темпами роста Ставрополя, Михайловска и других населённых пунктов, получающих воду из Сенгилеевского водохранилища.