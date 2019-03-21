Водоподготовительная установка энергоблока №1 Белорусской АЭС введена в работу

Водоподготовительная установка (ВПУ) первого энергоблока Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») начала наработку частично обессоленной воды (ЧОВ) и химически обессоленной воды (ХОВ).

Необходимость использования ЧОВ и ХОВ при эксплуатации атомных энергоблоков обусловлена требованиями технической безопасности, так как специализированная очищенная вода минимизирует количество отложений на теплопередающих поверхностях оборудования первого и второго контуров реакторной установки, и, тем самым, обеспечивает безопасную работу энергоблоков.

«Наличие частично и химически обессоленной воды – необходимое условие для проведения послемонтажных очисток, пуско-наладочных работ и начала гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования первого и второго контуров энергоблока, - пояснил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – До настоящего времени наработка ХОВ осуществлялась временными мобильными установками, их мощности в настоящее время уже явно недостаточно.

Для справки:

ВПУ обеспечивает производство обессоленной воды для технологических систем первого контура, второго контура, брызгальных бассейнов, пускорезервной котельной и т.д.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург. АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Пресс-служба Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»