20,4 МВт мощности получили новые потребители МРСК Юга с начала года

За два первых месяца года ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнило обязательства по 1,4 тыс. договорам на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 20,4 МВт мощности.

За этот период филиалы компании заключили 1,6 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 54,7 МВт мощности. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составили 90 % потребностей в техприсоединении. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (1112 заявок на 79 МВт) и в астраханском (890 заявок на 23,7 МВт мощности).

В феврале специалисты компании подключили к сетям МРСК Юга несколько социально-значимых объектов. Среди них – школы в Целинском и Верхнедонском районах Ростовской области общей мощностью 189 кВт, здания пожарных частей в Быковском и Дубовском районах Волгоградской области мощностью 20 кВт. Сегодня в МРСК Юга действует 16 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1249 МВт.