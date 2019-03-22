Делегация Минстроя России примет участие в Красноярском экономическом форуме

Делегация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во главе с министром Владимиров Якушевым примет участие в Красноярском экономическом форуме.

Ведомством организована дискуссия «Государственное участие в развитии и применении BIM – технологий в строительной отрасли Российской Федерации», модератором которой выступит замглавы Минстроя России Дмитрий Волков. Планируется обсуждение проекта Стратегии развития строительной отрасли в Российской Федерации до 2030 года, возможности управления жизненным циклом объектов капитального строительства с применением современных информационных технологий и платформенных решений, применение BIM-технологий в целях повышения эффективности государственного управления и оказания государственных услуг в сфере строительства, препятствия на пути внедрения цифровых технологий в России.



В дискуссии примут участие представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за обеспечение формирования единой системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства, базирующейся на качественно и технологически новом уровне организации взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности, а также представители бизнеса и научно-образовательных учреждений.



Также на Красноярском экономическом форуме ведущие российские эксперты обсудят термины и концепции, практики и векторы развития «умных городов» в стране и в мире. В числе участников секции «Умный город: задачи 2019» ключевые разработчики смарт-технологий, представители федеральной и региональной власти.



Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» Минстроя России стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Внедрение инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни. Комплексное и поэтапное внедрение «умных решений» во все сферы городской жизни позволит повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность, а значит, сделать привлекательным для инвестиций.

«В этом году началась практическая реализация проекта, нами утвержден стандарт «Умного города» России, который города-участники проекта должны реализовать до 2024 года. Стандарт включает в себя набор мероприятий по нескольким ключевым направлениям, в их числе цифровизация городского управления, ЖКХ, транспортной системы, систем безопасности. Первая задача, которую мы ставим перед участниками уже в этом году - внедрение цифровых платформ вовлечения граждан в городские процессы», - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, и российский саммит конкурентоспособности в Красноярске – оптимальная площадка для обсуждения.



Справочно:

Красноярский экономический форум 2019 состоится в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности 28-30 марта в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. В KEF'2019 примут участие около 5000 человек и более 300 спикеров.

Организаторы – Правительство РФ и Правительство Красноярского края. Оператор форума и программная дирекция – УК «Спутник». Председатель Оргкомитета – Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.