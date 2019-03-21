МОЭСК повышает качество электроснабжения Пушкинского муниципального района

Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино» установили 29 новых опор на участке протяженностью более 8 километров, заменили изношенный провод и грозотрос.

Модернизация ЛЭП вызвана необходимостью замены устаревшего оборудования. Работы по существующей трассе общей протяженностью около 20 км проводятся в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» и будут завершены в 2023 году.

Результатом реконструкции воздушной линии электропередачи 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино», построенной в 1940 году, станет повышение качества и доступности электроснабжения потребителей Пушкинского муниципального района, подчеркивает директор северного филиала МОЭСК Алексей Иржак.