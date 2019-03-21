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Модернизация

МОЭСК повышает качество электроснабжения Пушкинского муниципального района

МОЭСК повышает качество электроснабжения Пушкинского муниципального района

25 марта 2019, 13:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в ходе очередного этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино» установили 29 новых опор на участке протяженностью более 8 километров, заменили изношенный провод и грозотрос.

Модернизация ЛЭП вызвана необходимостью замены устаревшего оборудования. Работы по существующей трассе общей протяженностью около 20 км проводятся в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» и будут завершены в 2023 году.

Результатом реконструкции воздушной линии электропередачи 220 кВ «Ново-Софрино-Трубино», построенной в 1940 году, станет повышение качества и доступности электроснабжения потребителей Пушкинского муниципального района, подчеркивает директор северного филиала МОЭСК Алексей Иржак.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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