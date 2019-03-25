Победители второго конкурса PR-Challenge на Cabex

Награждение ГК Москабельмет, победителя за 1 место Награждение Холдинга Кабельный Альянс, победителя за 2 место Награждение компании КабельСтар, победителя за 3 место Награждение организатора конкурса, портала RusCable.Ru

21 марта, в заключительный, третий день Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 организаторы и информационный партнер мероприятия портал RusCable.Ru подвели итоги конкурса среди пресс-служб и отделов маркетинга участников. В этом году конкурс, который был инициирован порталом специально для Cabex, снова был поддержан компанией МВК. PR-Challenge – это соревнование компаний-участниц по привлечению гостей и посетителей на площадку, на которой работают представители этой компании несколько дней подряд. Чьи действия привели к максимальному результату? Кто пригласил наибольшее число посетителей? Кто был лучшим в освещении подготовки к выставке?



Портал RusCable.Ru, участник выставки Cabex с первого года ее проведения, имеет большой опыт в наблюдении за участниками рынка: в грубом приближении именно эта площадка является своеобразным “зеркалом” ситуации на всем рынке КПП – показывает лидеров, обозначает тренды. По итогам этих трех дней чувствуется оживление игроков, приход новых участников, активная позиция, готовность к работе, коммуникации и поиску новых решений для отрасли. Специалисты говорят – да, ситуация на самом рынке не радужная, потребители в погоне за оптимизацией сокращают инвестпрограммы, но тот, кто хочет и умеет работать, найдет выход для себя и своей компании.



В любом состоянии рынка очень важную роли играет коммуникативная составляющая его участников – общение, партнерство, объединение. Именно для этого существуют выставки и форумы – несколько дней “мозгового штурма” и личного прямого диалога с коллегами и потребителями позволяют компаниям быстро выходить на новый уровень сервиса и услуг, расти, быть более эффективными и нужными.



Именно поэтому заинтересовать гостя в том, чтобы потратить время и приехать на площадку – ключевая задача, и лежит она на плечах порой очень скромного по численности отдела – рекламы и пиара, пресс-службы.



Важно, что Cabex PR-Сhallenge является открытым соревнованием, актуальным конкурсом профессионального мастерства специалистов в области маркетинга и PR. Участие и победа в конкурсе – это показатель качества и активности конкретных людей, которые выполняют цели компаний в которых они работают. Роль маркетинга на конкурентном рынке растет, и побеждает не бюджет, а правильный подход, смелость, креативные проекты и идеи. Конкурс Cabex PR-Сhallenge добавляет “драйва” и вносит здоровую конкурентную игровую механику в работу служб маркетинга и PR, стимулирует реализацию интересных креативных концепций и помогает развивать всю кабельную отрасль, ведь ее восприятие напрямую зависит от того, что компании говорят о себе, какие акции проводят, как строят свой маркетинг и продвижение, как взаимодействуют с потребителями, сотрудниками и партнерами. В наших силах сделать кабельный бизнес передовым и перспективным только за счет правильного маркетинга. Реализовать это могут только заинтересованные и профессионально подготовленные специалисты, развитие которых поощряет совместный конкурс – премия RusCable.Ru – Cabex PR-Challenge.



Работа участников оценивалась по следующим показателям:

количество и качество информации о компании-участнике, поданной в СМИ и на корпоративных интернет-представительствах, в социальных сетях;

количество гостей выставки, оформивших билет, используя промокод компании-участника;

спецпроекты, конкурсы и флешмобы, деловые мероприятия по теме Cabex, организованные компанией

В этому году с поставленными задачами лучше всего, по данным статистики организаторов Cabex, компании МВК, и портала RusCable.Ru (голосование на сайте), справились следующие компании:



1 место: ГК Москабельмет

2 место: Холдинг Кабельный Альянс

3 место: компании КабельСтар и Кавказкабель.



Также в десятке лучших:

Альянс Кабель

Эксперт-Кабель

Владэлектрокабель

Элком-Электро

Росскат

Томский кабельный завод

Камский кабель

Дирекция МВК отметила и других участников экспозиции:

“ОЭК” – за верность и постоянство

“Спецкабель” – за лучшую экспозицию

“Эстралин” – за информативность стенда

“Хенликс” – за лучшее техническое решение

“Владэлектрокабель” – за лучший дебют

RusCable.Ru – за высокий профессионализм.



Победителю достались призы:



От Cabex – размещение рекламной полосы компании-победителя в путеводителе выставки Cabex-2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1 апреля 2019 года до 19 марта 2020 года.



От RusCable.Ru – обложка, разворот и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru.



Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и включился в соревнование! От лица портала хотим пожелать участникам вдохновения, новых идей и понимающего начальства! Мы всегда открыты к сотрудничеству и с удовольствием поможем вам реализовать задуманное. До новых встреч на Cabex!