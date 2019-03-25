Победители второго конкурса PR-Challenge на Cabex

Завершился второй Всероссийский Кабельный Конгресс
25 марта 2019, 14:40
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex, Cabex 2019
Отрасль: Кабельная промышленность
Награждение ГК Москабельмет, победителя за 1 место
Награждение Холдинга Кабельный Альянс, победителя за 2 место
Награждение компании КабельСтар, победителя за 3 место
Награждение организатора конкурса, портала RusCable.Ru
21 марта, в заключительный, третий день Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019 организаторы и информационный партнер мероприятия портал RusCable.Ru подвели итоги конкурса среди пресс-служб и отделов маркетинга участников. В этом году конкурс, который был инициирован порталом специально для Cabex, снова был поддержан компанией МВК. PR-Challenge – это соревнование компаний-участниц по привлечению гостей и посетителей на площадку, на которой работают представители этой компании несколько дней подряд. Чьи действия привели к максимальному результату? Кто пригласил наибольшее число посетителей? Кто был лучшим в освещении подготовки к выставке?
Портал RusCable.Ru, участник выставки Cabex с первого года ее проведения, имеет большой опыт в наблюдении за участниками рынка: в грубом приближении именно эта площадка является своеобразным “зеркалом” ситуации на всем рынке КПП – показывает лидеров, обозначает тренды. По итогам этих трех дней чувствуется оживление игроков, приход новых участников, активная позиция, готовность к работе, коммуникации и поиску новых решений для отрасли. Специалисты говорят – да, ситуация на самом рынке не радужная, потребители в погоне за оптимизацией сокращают инвестпрограммы, но тот, кто хочет и умеет работать, найдет выход для себя и своей компании.
В любом состоянии рынка очень важную роли играет коммуникативная составляющая его участников – общение, партнерство, объединение. Именно для этого существуют выставки и форумы – несколько дней “мозгового штурма” и личного прямого диалога с коллегами и потребителями позволяют компаниям быстро выходить на новый уровень сервиса и услуг, расти, быть более эффективными и нужными.
Именно поэтому заинтересовать гостя в том, чтобы потратить время и приехать на площадку – ключевая задача, и лежит она на плечах порой очень скромного по численности отдела – рекламы и пиара, пресс-службы.
Важно, что Cabex PR-Сhallenge является открытым соревнованием, актуальным конкурсом профессионального мастерства специалистов в области маркетинга и PR. Участие и победа в конкурсе – это показатель качества и активности конкретных людей, которые выполняют цели компаний в которых они работают. Роль маркетинга на конкурентном рынке растет, и побеждает не бюджет, а правильный подход, смелость, креативные проекты и идеи. Конкурс Cabex PR-Сhallenge добавляет “драйва” и вносит здоровую конкурентную игровую механику в работу служб маркетинга и PR, стимулирует реализацию интересных креативных концепций и помогает развивать всю кабельную отрасль, ведь ее восприятие напрямую зависит от того, что компании говорят о себе, какие акции проводят, как строят свой маркетинг и продвижение, как взаимодействуют с потребителями, сотрудниками и партнерами. В наших силах сделать кабельный бизнес передовым и перспективным только за счет правильного маркетинга. Реализовать это могут только заинтересованные и профессионально подготовленные специалисты, развитие которых поощряет совместный конкурс – премия RusCable.Ru – Cabex PR-Challenge.
Работа участников оценивалась по следующим показателям:
В этому году с поставленными задачами лучше всего, по данным статистики организаторов Cabex, компании МВК, и портала RusCable.Ru (голосование на сайте), справились следующие компании:
1 место: ГК Москабельмет
2 место: Холдинг Кабельный Альянс
3 место: компании КабельСтар и Кавказкабель.
Также в десятке лучших:
Дирекция МВК отметила и других участников экспозиции:
“ОЭК” – за верность и постоянство
“Спецкабель” – за лучшую экспозицию
“Эстралин” – за информативность стенда
“Хенликс” – за лучшее техническое решение
“Владэлектрокабель” – за лучший дебют
RusCable.Ru – за высокий профессионализм.
Победителю достались призы:
От Cabex – размещение рекламной полосы компании-победителя в путеводителе выставки Cabex-2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1 апреля 2019 года до 19 марта 2020 года.
От RusCable.Ru – обложка, разворот и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше приглашение и включился в соревнование! От лица портала хотим пожелать участникам вдохновения, новых идей и понимающего начальства! Мы всегда открыты к сотрудничеству и с удовольствием поможем вам реализовать задуманное. До новых встреч на Cabex!