"Россети" одобрили участие "НИЦ ЕЭС" в ассоциации цифрового развития энергетики

Совет директоров компании "Россети" одобрил участие компании "НИЦ ЕЭС" (входит в группу "Россети") в ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", следует из материалов "Россетей".

"Одобрить участие АО "НИЦ ЕЭС" в ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров. Размер вступительного взноса "НИЦ ЕЭС" составит 5 млн руб.

Минэнерго России при участии компаний топливно- энергетического комплекса планирует формирование отраслевых центров компетенций по цифровой трансформации и совета по цифровой трансформации ТЭК России в рамках проекта "Цифровая энергетика". С инициативой выступили компании "Интер РАО", ГК "Росатом", "Системный оператор Единой энергетической системы" и "Россети".

Центр будет создан в форме ассоциации. Ее формат допускает свободное вступление в нее других заинтересованных регуляторов и новых организаций.

О проекте

Проект "Цифровая энергетика" сформирован с учетом приоритетов, обозначенных президентом России, и положений нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Цифровизация в производстве и передаче электроэнергии позволит снизить аварийность и сократить сроки технологического присоединения к электрическим сетям. Цифровые сервисы для потребителей повысят доступность услуг и откроют новые возможности, включая выбор тарифа, получение статистики о потреблении, управление нагрузкой.

Основным видом деятельности "НИЦ ЕЭС" является сдача в аренду и эксплуатация объектов коммерческой недвижимости.

ТАСС