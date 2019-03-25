"Россети" одобрили участие "НИЦ ЕЭС" в ассоциации цифрового развития энергетики

Завершился второй Всероссийский Кабельный Конгресс
25 марта 2019, 15:19
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РОССЕТИ, НИЦ ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Совет директоров компании "Россети" одобрил участие компании "НИЦ ЕЭС" (входит в группу "Россети") в ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", следует из материалов "Россетей".
"Одобрить участие АО "НИЦ ЕЭС" в ассоциации организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров. Размер вступительного взноса "НИЦ ЕЭС" составит 5 млн руб.
Минэнерго России при участии компаний топливно- энергетического комплекса планирует формирование отраслевых центров компетенций по цифровой трансформации и совета по цифровой трансформации ТЭК России в рамках проекта "Цифровая энергетика". С инициативой выступили компании "Интер РАО", ГК "Росатом", "Системный оператор Единой энергетической системы" и "Россети".
Центр будет создан в форме ассоциации. Ее формат допускает свободное вступление в нее других заинтересованных регуляторов и новых организаций.
Проект "Цифровая энергетика" сформирован с учетом приоритетов, обозначенных президентом России, и положений нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".
Цифровизация в производстве и передаче электроэнергии позволит снизить аварийность и сократить сроки технологического присоединения к электрическим сетям. Цифровые сервисы для потребителей повысят доступность услуг и откроют новые возможности, включая выбор тарифа, получение статистики о потреблении, управление нагрузкой.
Основным видом деятельности "НИЦ ЕЭС" является сдача в аренду и эксплуатация объектов коммерческой недвижимости.