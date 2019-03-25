RusCable Insider Cabex-2019 RusCable Insider Cabex-2019 RusCable Insider Cabex-2019

Специальный выпуск уникального издания RusCable Insider Digest, посвященный главному деловому событию в кабельной промышленности Международной выставке Cabex-2019, доступен для скачивания и прочтения по ссылке в конце новости. Cabex – это единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции, участниками которой являются ведущие производители и поставщики кабелей, проводов, аксессуаров, электромонтажных изделий и материалов для производства кабеля, оборудования для прокладки кабеля и монтажа из РФ и зарубежных стран. Каждый год выставка привлекает на свою площадку в Москве, на территорию КВЦ Сокольники тысячи посетителей – специалистов из множества отраслей: электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающего комплекса, нефтегазового комплекса, строительно-монтажных организаций. Крупная и информативная экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой, в рамках которой обсуждаются вопросы развития кабельного рынка и повышения конкурентоспособности отечественного рынка кабельной продукции и другие актуальные вопросы отрасли.



Мероприятие подобной важности не могло не остаться без должного внимания и со стороны редакции RusCable Insider Digest, а также портала RusCable.Ru – генерального информационного партнера выставки Cabex. Поэтому уже во второй раз, мы подготовили для наших читателей объемный спецвыпуск, из которого вы сможете узнать всю необходимую информацию о выставке, ее участниках и деловых мероприятиях из первых рук! Актуальные данные, уникальные фотоматериалы и авторские публикации доступны для легкого и непринужденного, а главное – быстрого и эффективного прочтения в удобном формате бесплатного digital-book.



В спецвыпуске мы подробно расскажем о всех днях выставки. Первом дне: о торжественном открытии экспозиции и Второго Всероссийского кабельного конгресса, в ходе которого приняли участие производители и потребители кабельной продукции, руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители законодательной власти РФ и Комитета Союзного государства. Ключевыми событиями первого дня Конгресса стали: пленарное заседание «Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики» и панельная дискуссия «Крупнейшие российские потребители кабельной продукции – текущие задачи и планы по развитию». Во второй день, свои результаты текущей работы представил проект «Кабель без опасности», а также обширному обсуждению подверглись темы новых технологических подходов и трендов в производстве кабельно-проводниковой продукции. Несмотря на плотность событий и наибольшую активность в первые дни мероприятия, третий день Cabex-2019, также оказался богат на интересные моменты: в заключительный день портал RusCable.Ru подвел итоги конкурса среди пресс-служб и отделов маркетинга участников Cabex PR-Challenge. Задачей конкурса, организуемого порталом RusCable.Ru и поддерживаемого организатором выставки компанией МВК, является выявление победителей в соревновании компаний-участниц по привлечению гостей и посетителей на свои экспозиции. Чьи действия привели к максимальному результату? Кто пригласил наибольшее число посетителей? Кто был лучшим в освещении подготовки к выставке? В номере вы ознакомитесь с результатами конкурса, а также получите возможность прочитать экспресс-интервью с победителем премии.



Конечно же, выпуск не смог бы быть полноценным без упоминания еще одного крупного события – 10-го юбилейного RusCableCLUB-2019, прошедшего 20 марта в Яровит-Холле, всего в паре минут ходьбы от павильона Cabex. Это закрытое мероприятие проходило в уникальной стилистике премиальной авиакомпании RusCable AirLines. Уникальную атмосферу, царившую среди гостей, невозможно передать словами, видео или фотографиями, но мы не могли не показать вам главное отраслевое неформальное мероприятие года. Однако, самые интересные подробности придется подождать до появления большого и подробного репортажа, который появится совсем скоро на портале RusCable.Ru!



Одной из особенностей стилистики RusCable Insider является интересная интеграция фотоматериалов в верстку его страниц, позволяющая стильно визуализировать передаваемы текстом события. Не стал исключением и этот специальный выпуск. Фотографу RusCable.Ru удалось запечатлеть живые и эмоциональные моменты участников и посетителей выставки, которыми мы с радостью делимся с вами. Сabex 2019 – это первое по-весеннему солнечное отраслевое мероприятие, где участники проявляют весь свой креатив и удивляют гостей и партнеров. Самые яркие моменты специально для вас, в нашей фотогалерее от RusCable Insider Digest.



Желаем Вам приятного прочтения и до следующих встреч!