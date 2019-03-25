"ТВЭЛ" планирует начать строительство БРЕСТ-300 в Северске летом 2019г

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" намерена уже летом 2019 года приступить к созданию энергоблока с реакторной установкой "БРЕСТ-300" на Сибирском химическом комбинат (АО "СХК"; входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") в городе Северске Томской области, сообщила в понедельник журналистам президент Акционерного общества "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

Ранее сообщалось, что Росатом с 2011 года реализует на СХК проект "Прорыв" по созданию технологии замкнутого топливного цикла. В Северске появится реакторная установка "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, а также производство уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах, в который входит модуль фабрикации/рефабрикации (МФР). Запуск реактора запланирован на 2026 год.

"Задача на 2019 год – прорывная. Она связана со строительством самого реактора "БРЕСТ". Задача на этот год найти подрядчика и приступить к работам. Нам бы очень хотелось приступить к работам летом. Средства на это выделены, работы понятны – будем работать. Это очень важно, потому что мы понимаем, что в 2019 году стройка начнется, а в 2025-2026 году объект должен быть сдан", – сказала Никипелова.

Ранее также сообщалось, что по планам Росатома в 2019 году на опытно демонстрационном энергокомплексе (ОДЭК) "БРЕСТ-300", который возводится на площадке СХК должны начаться работы по монтажу технологического оборудования МФР. На эти цели планируется в 2019 году направить порядка 3 миллиардов рублей.

РИА Томск