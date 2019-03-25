В рамках проекта WindNODE впервые задействованы резервы мощности

Сегодняшний энергетический рынок с постоянно растущей долей электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ, требует оптимального использования генерирующих мощностей и постоянного повышения управляемости энергосистемы – уже сейчас и тем более в будущем. Чтобы быть хорошо подготовленными к предстоящим вызовам, более 70 партнеров со всей Восточной Германии, включая одного из четырех немецких системных операторов 50Hertz, ответственного за региональную энергосистему, работают в рамках проекта WindNODE.

Ключевым элементом проекта является платформа управляемости энергосистемой (flexibility platform WindNODE, FP WindNODE), в рамках которой региональные производители, потребители и операторы накопителей энергии могут предоставлять операторам магистральных (TSOs) и распределительных (DSOs) сетей услуги по гибкому использованию возможностей своих энергообъектов в целях снижения необходимости регулирования нагрузки ветровых турбин в случае возникновения перегрузок в электрической сети.

С ноября 2018 г. FP WindNODE находится в опытной эксплуатации. 14 марта 2019 г. в рамках платформы впервые были задействованы резервы мощности. По мнению руководителя проекта, представляющего в WindNODE 50Hertz, Георга МейерБрауна (Georg Meyer-Braune) процесс опытной эксплуатации FP WindNODE вступает в практическую фазу, и появилась возможность продемонстрировать, что интеграция многочисленных производителей, накопителей и потребителей энергии в рамках одной рыночной структуры приводит к снижению необходимости в регулировании ВИЭ-генерации.

Партнеры по проекту WindNODE продолжают работать над соответствующими информационными и коммуникационными технологиями, обеспечивающими возможность оповещения подключенных к FP WindNODE потребителей об оптимальном времени включения нагрузки, основываясь на данных о прогнозе погоды, ожидаемой выработке электроэнергии и другой информации. Это предоставляет потребителям возможность планировать свое потребление, основываясь на информации об объеме доступной ВИЭ-генерации, а также продавать услуги по регулированию энергосистемы в рамках FP WindNODE. Системные операторы могут использовать предлагаемые FP WindNODE возможности для обеспечения управляемости энергосистемой и предотвращения сетевых перегрузок при минимально возможных затратах.

Опытная эксплуатация FP WindNODE продлится до лета 2019 г. в целях постепенной отработки технологических процессов и привлечения в проект потенциальных партнеров, которые, таким образом, станут потенциальными поставщиками услуг по регулированию режимов работы энергосистемы. Затем FP WindNODE продолжит функционировать в рабочем режиме до конца срока действия проекта в 2020 г.

Конечной целью проекта является обеспечение возможности использования сформированных в рамках FP WindNODE ресурсов для управления сетевыми перегрузками и после его завершения. Проект WindNODE работает на будущее, когда потребности в электроэнергии будут почти полностью покрываться за счет использования ВИЭ.

Официальные сайты: WindNODE, TSCNET