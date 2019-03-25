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Инвестиции (проекты)

Возведение инфраструктуры ТОР "Хабаровск" идет в высоком темпе

Возведение инфраструктуры ТОР Хабаровск идет в высоком темпе

25 марта 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР ХАБАРОВСК
Отрасль: Строительство 

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ТОР Хабаровск

ТОР Хабаровск

На инвестиционной площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск» завершаются строительно-монтажные работы и готовятся пусконаладочные на системах водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых стоков I этапа. Параллельно ведётся активное строительство ливневой канализации и внутриплощадочной автомобильной дороги.

Инженерная и транспортная инфраструктура площадки «Ракитное», на строительство которой планируется направить более 4 млрд рублей, играет важную роль в реализации проектов резидентов. Синхронизированный поэтапный ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, который начнется в мае и продлится до декабря 2019 года, обеспечит запуск новых производств.

Создание инфраструктурных объектов для резидентов – одна из главных задач АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Работы идут с учетом потребностей инвесторов.

В 2018 году ведена в эксплуатацию подстанция 220 кВ «Восток», которая обеспечит потребность в электроэнергии площадки в полном объёме – более 52 МВт мощности зарезервировано для резидентов ТОР «Хабаровск». В настоящее время ведутся работы по строительству внутриплощадочных электрических сетей от подстанции «Восток» до точек подключения резидентов. Кроме того, к сегодняшнему дню обновлена транспортная инфраструктура – в нормативное соответствие приведены автомобильные дороги общей протяженностью 9,2 километра.

Также в прошлом году завершено строительство газопровода протяженностью 606,5 метров и газораспределительного пункта с максимальной нагрузкой 9243 кубометра в час. В январе 2019 года подключен первый резидент – ООО «Хабаровский трубный завод», который запустил производство полиэтиленовых труб для сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Продукция востребована на всей территории Дальнего Востока и используется для строительства объектов инфраструктуры ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск».

В настоящее время на площадке «Ракитное» с резидентами подписано 13 соглашений объемом инвестиций 11,5 млрд рублей и созданием 1363 рабочих мест. По результатам реализации заявленных проектов на площадке «Ракитное» в экономику края уже вложено более 8 млрд рублей и создано 524 рабочих места.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

 

minvr.ru

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