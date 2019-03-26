Два новых металлургических завода запустят в Казахстане в текущем году. Об этом в ходе заседания Правительства РК рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передаёт корреспондент BNews.kz.

В ходе доклада министр отметил, что в металлургии в 2018 году были запущены такие крупные проекты, как горно-обогатительный комплекс ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в ВКО. Инвестиции составили 133,8 млрд тенге. Кроме того, был запущен завод по выпуску катодной меди ТОО «Sary-Arka Copper Processing» в Карагандинской области стоимостью 14 млрд тенге.

В текущем году данные предприятия и выход на проектную мощность АрселорМиттал Темиртау, после прошлогодней аварии, позволят достигнуть плановых показателей отрасли и обеспечить рост обрабатывающей промышленности.

«Кроме того, до конца года будут запущены завод по производству ферросилиция в Карагандинской области на сумму 30,6 млрд тенге ТОО «YDD Corporation», завод по производству стальных спиральношовных труб в Алматы на сумму 33 млрд тенге ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн», - рассказал Роман Скляр.

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