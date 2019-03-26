Экипаж атомного контейнеровоза "Севморпуть" доставил первую партию груза для проекта "Арктик СПГ-2"

26 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. На его борту находится разнородный генеральный груз объемом 29 тыс. фрахтовых единиц. Продукция российских предприятий предназначена для проекта «Арктик СПГ-2».

«Переход из Архангельска прошел в штатном режиме и занял пять суток, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследовал через Карские ворота, продемонстрировав отличные судоходные качества. В Обской губе транспортное судно с ядерной энергетической установкой взяло под проводку атомный ледокол «50 лет Победы», а затем атомоход «Таймыр» обеспечил постановку контейнеровоза к месту выгрузки».

В настоящее время экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» приступил к выгрузке на ледовый припай труб, металлоконструкций, контейнеров и строительной техники.

«Наши судовые грузовые устройства позволяют максимально эффективно осуществлять выгрузку на необорудованный берег, - отмечает капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Фарид Габбасов. – Экипаж обладает успешным опытом подобных работ. По нашим прогнозам, выгрузка завершится не ранее 5 апреля».

После этого атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь выйдет в направлении морского порта Архангельск. В апреле судно Росатомфлота доставит вторую партию груза для проекта «Арктик СПГ-2».

Для справки:

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ-2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

Отдел коммуникаций Росатомфлота