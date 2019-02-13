Энергетики Ивэнерго представили концепцию цифровой трансформации сотрудникам департамента энергетики и тарифов региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» посетили представители Департамента энергетики и тарифов Ивановской области. В рамках визита руководители и специалисты ведомства ознакомились с концепцией «Цифровая трансформация-2030» Группы компаний «Россети».

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Ивэнерго» Игорь Кайсин презентовал гостям программу цифровой трансформации, рассказал о развитии электросетевого комплекса Ивановской области и задачах, которые поставлены перед энергетиками на ближайшую перспективу.

Он отметил, что основной идеей концепции цифровой трансформации является кардинальное изменение и совершенствование логики процесса управления сетями, переход на риск-ориентированное управление. Эффектом от цифровизации должно стать повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрической сети, снижение потерь.

«Энергетики рассчитывают, что с внедрением цифровых технологий снизятся операционные издержки на эксплуатацию электросетей, уменьшится нагрузка на персонал, условия работы сотрудников станут более безопасными, сократится время поиска повреждений при возможных технологических нарушениях», - подчеркнул Игорь Кайсин.

Директор предприятия отметил, что впереди у филиала масштабные мероприятия в рамках осуществления концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. В ближайшем будущем на предприятии планируется создание цифрового района электрических сетей на базе существующего Ивановского РЭС, намечена реализация технологии «цифровой электромонтер» с закупкой планшетных компьютеров для мобильных бригад РЭС, внедрение сети цифровой радиосвязи для повышения эффективности плановых и аварийных работ.

В ходе визита представители департамента посетили подстанции 110 кВ «Ивановская-6» и «Ивановская-15». Гости осмотрели оборудование электроустановок, организацию системы электроснабжения ключевых объектов г. Иваново и Ивановского района, пообщались с сотрудниками филиала, работающими на подстанциях.