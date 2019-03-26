Инвестиционное соглашение о строительстве кремниевого завода в Златоусте расторгнуто

Администрация Златоуста и ООО «Силарус» (входит в группу «Титан») официально расторгли инвестиционное соглашение о размещении завода по производству технического кремния на территории города. Решение принято по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба мэрии. О расторжении соглашения уже уведомили временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По данным Агентства инвестиционного развития Златоуста, соглашение расторгнуто по причине отсутствия промышленной площадки, отвечающей необходимым требованиям. Глава Златоуста Вячеслав Жилин сообщил, что в городе появился новый инвестор, который может загрузить предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в качестве одной из возможных площадок для размещения металлургического производства рассматривалась территория на берегу реки Ай. Против этого выступили жители Златоуста: около 2 тыс. горожан пришли на несанкционированный митинг, более 20 тыс. подписей собрали под специальной петицией. В результате администрация города отменила публичные слушания по переводу земель на берегу реки в категорию промышленных и пообещала, что кремниевый завод там строить не будут.

Коммерсант