LS Cable & System инвестирует $35 млн в строительство нового завода

Южнокорейская промышленная корпорация LS Cable & System инвестирует 40 млрд вон (~$35,33 млн) на строительство нового завода по производству высоковольтных кабелей в городе Тонхэ. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно СМИ, компания приобретет участок площадью 104 395 кв. м. в промышленном комплексе города Тонхэ (провинция Канвондо), на котором будет построен завод.

Кабели компании играют ключевую роль в создании электросетей и сетей связи в Южной Кореи. В частности, специалисты LS Cable & System разработали высоковольтный кабель для передачи постоянного тока, способного передавать электроэнергию в больших объемах на большие расстояния.

На данный момент заводы по производству и точки продажи LS Cable & System находятся в 20 странах мира.

Известно, что в 2018 году продажи и операционная прибыль компании составили 4,19 трлн вон (~$3,7 млрд) и 110,2 млрд вон (~$97,34 млн) соответственно.

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