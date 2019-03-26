В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования. Документ носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

За него проголосовал 391 депутат, против были 24.

Законопроект призван:

сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа,

увеличивать конкуренцию на рынке,

поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе,

увеличивать экспорт энергии и технологий из США.



Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США.

"Сдержанная позиция Европы"

Как считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, европейцы не будут протестовать против американского присутствия на своих рынках, поскольку им как покупателям гораздо комфортнее выбирать из нескольких поставщиков или покупать у всех сразу.

"И в этом смысле они занимают достаточно сдержанную позицию, с одной стороны поддерживая "Северный поток-2", с другой стороны продолжая покупать энергоносители и у американцев", - заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, некоторые страны, наоборот, слишком рьяно лоббируют американские энергоносители, например, Польша.

"Но все-таки они являются скорее исключением из общей линии Европы на диверсификацию, и отказываться от российских энергоносителей никто всерьез не собирается", – заключил Бышок.

Европа и "Северный поток-2"

В свою очередь, генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил РИА Новости, что газопровод "Северный поток — 2" из-за дешевизны газа может стать хорошим проектом для Европы, но ЕС может не захотеть исключать некоторые страны из транзита.

В то же время, по его словам, необходимо соблюдать баланс политических интересов Европы.

"И я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества. Так что это тот баланс, который надо рассматривать в контексте "Северного потока — 2", - заключил он.

"Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

РИА Новости