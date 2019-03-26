В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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26 марта 2019, 14:16
Рубрика: Законотворчество
Метки: США
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования. Документ носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".
За него проголосовал 391 депутат, против были 24.
Законопроект призван:
Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США.
Как считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, европейцы не будут протестовать против американского присутствия на своих рынках, поскольку им как покупателям гораздо комфортнее выбирать из нескольких поставщиков или покупать у всех сразу.
"И в этом смысле они занимают достаточно сдержанную позицию, с одной стороны поддерживая "Северный поток-2", с другой стороны продолжая покупать энергоносители и у американцев", - заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, некоторые страны, наоборот, слишком рьяно лоббируют американские энергоносители, например, Польша.
"Но все-таки они являются скорее исключением из общей линии Европы на диверсификацию, и отказываться от российских энергоносителей никто всерьез не собирается", – заключил Бышок.
В свою очередь, генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил РИА Новости, что газопровод "Северный поток — 2" из-за дешевизны газа может стать хорошим проектом для Европы, но ЕС может не захотеть исключать некоторые страны из транзита.
В то же время, по его словам, необходимо соблюдать баланс политических интересов Европы.
"И я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества. Так что это тот баланс, который надо рассматривать в контексте "Северного потока — 2", - заключил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.