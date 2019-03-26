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Инвестиции (проекты)

В открытие нового химпроизводства в Дзержинске вложат 7 млрд рублей

В открытие нового химпроизводства в Дзержинске вложат 7 млрд рублей

26 марта 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСНАНО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Фонд «Роснано-Синтез» намерен инвестировать до 7 млрд рублей в открытие современного среднетоннажного производства химической продукции в Дзержинске. Оно будет создано на базе промышленной площадки ООО «Синтез ОКА». Об этом сообщает АО «Роснано».

Проект позволит обеспечить промышленность высокоэффективными сорбентами, необходимыми для очистки природных и технологических газов от примесей. Кроме того, большая доля продукции будет идти  на экспорт. В перспективе реализация проекта позволит создать до ста рабочих мест.

Как отметил старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Дмитрий Пимкин, российская химическая отрасль до сих пор существенно недоинвестирована, и продукция часто импортируется.

«Наличие в Рoссии обширной сырьевой базы позволяет создавать произвoдства химических продуктов высоких переделов и успешно выходить на мировые рынки за счет болeе низких издержек, в том числе логистических», — подчеркнул Пимкин.

  

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