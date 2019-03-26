Волгоградский регион традиционно станет межрегиональной площадкой для решения задач энергосбережения и энергоэффективности

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RusCable.Ru подводит промежуточные итоги трех выставочных дней
26 марта 2019, 15:07
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГО-VOLGA-2019
Отрасль: Электроэнергетика
С 3 по 5 апреля в регионе пройдет межрегиональная выставка энергетических и электротехнических предприятий «ЭНЕРГО-VOLGA-2019» и областной форум «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЛГОГРАД-2019»
Организаторы:
Выставочный центр «Царицынская ярмарка»
Официальная поддержка:
Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области
ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности»
Генеральным партнёром выставки «Энерго-VOLGA-2019» является ПАО «Волгоградоблэлектро».
Популяризация энергосбережения, обмен положительным опытом, а также рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в сфере энергетики и энергосбережения Волгоградского региона – ключевые задачи выставки-форума «ЭНЕРГО-VOLGA-2019».
Экспозиция выставки в этом году объединит более 80 предприятий отрасли из г. Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской области, Пензы, Нижнего Новгорода, Архангельска, Белоруссии и республики Татарстан, а также Волгоградские энергетические и энергосбытовые компании.
На единой выставочной площадке будут представлены крупнейшие производители и поставщики электротехнического, энергетического, энергосберегающего, отопительного оборудования, оборудования учета электроэнергии, средств автоматизации, электронных компонентов и многого другого.
Помимо насыщенной экспозиционной части проект имеет масштабную деловую программу.
Совместно с выставкой в восьмой раз пройдет Волгоградский областной форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2019», организованный Комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности».
Ключевым мероприятием Форума 2019 станет проведение областного совещания с главами администраций городов и районов Волгоградской области, а также с главами сельских поселений региона. Тема совещания: «Создание светлого облика населенных пунктов в регионе и повышение комфорта его жителей - прямые инвестиции в будущее развитие Волгоградской области».
Во второй день выставки состоится молодежный студенческий энергофорум, который пройдет под традиционным девизом «Энергосбережению и энергоэффективности - энергию молодых!».
Обращаем Ваше внимание, что Выставка и Форум будет проходить на новой демонстрационной площадке, на базе многофункционального комплекса «Волгоград Арена».
Выставка будет открыта для посетителей
3, 4 апреля с 10.00 до 17.00,
5 апреля – с 10.00 до 14.00
Вход свободный.
Приглашаем всех к участию!