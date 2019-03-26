Волгоградский регион традиционно станет межрегиональной площадкой для решения задач энергосбережения и энергоэффективности

С 3 по 5 апреля в регионе пройдет межрегиональная выставка энергетических и электротехнических предприятий «ЭНЕРГО-VOLGA-2019» и областной форум «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЛГОГРАД-2019»

Организаторы:

Выставочный центр «Царицынская ярмарка»

Официальная поддержка:

Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области

ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности»

Генеральным партнёром выставки «Энерго-VOLGA-2019» является ПАО «Волгоградоблэлектро».



Популяризация энергосбережения, обмен положительным опытом, а также рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в сфере энергетики и энергосбережения Волгоградского региона – ключевые задачи выставки-форума «ЭНЕРГО-VOLGA-2019».

Экспозиция выставки в этом году объединит более 80 предприятий отрасли из г. Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской области, Пензы, Нижнего Новгорода, Архангельска, Белоруссии и республики Татарстан, а также Волгоградские энергетические и энергосбытовые компании.

На единой выставочной площадке будут представлены крупнейшие производители и поставщики электротехнического, энергетического, энергосберегающего, отопительного оборудования, оборудования учета электроэнергии, средств автоматизации, электронных компонентов и многого другого.

Помимо насыщенной экспозиционной части проект имеет масштабную деловую программу.

Совместно с выставкой в восьмой раз пройдет Волгоградский областной форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2019», организованный Комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности».

Ключевым мероприятием Форума 2019 станет проведение областного совещания с главами администраций городов и районов Волгоградской области, а также с главами сельских поселений региона. Тема совещания: «Создание светлого облика населенных пунктов в регионе и повышение комфорта его жителей - прямые инвестиции в будущее развитие Волгоградской области».

Во второй день выставки состоится молодежный студенческий энергофорум, который пройдет под традиционным девизом «Энергосбережению и энергоэффективности - энергию молодых!».

Обращаем Ваше внимание, что Выставка и Форум будет проходить на новой демонстрационной площадке, на базе многофункционального комплекса «Волгоград Арена».



Выставка будет открыта для посетителей

3, 4 апреля с 10.00 до 17.00, 5 апреля – с 10.00 до 14.00



Вход свободный.

Приглашаем всех к участию!