Выступление на стенде ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

Уже несколько дней как закончилась главная отраслевая выставка года Cabex-2019, но новости и материалы по ее итогам продолжают публиковаться. В этом году, одним из ярчайших впечатлений мероприятия, стало выступление коллектива из города Кольчугино.

Компания ТД ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ на своем стенде А333 организовала прекрасную арт-группу “Медовый спас”, участники которой пели и плясали более получаса привлекая внимание к стенду не только со всего павильона, но и со всей выставки в целом!

Стенд компании в этом году заметно преобразился, что не удивительно, так как компания уверенно растет и наращивает обороты с каждым годом. Интересно, что будет на Cabex-2020? Более подробной информацией поделится коллектив ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ уже в ближайшем будущем.