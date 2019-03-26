 
Подписаться на новости
Мероприятия

Выступление на стенде ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

Выступление на стенде ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

26 марта 2019, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

299 просмотров

ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Уже несколько дней как закончилась главная отраслевая выставка года Cabex-2019, но новости и материалы по ее итогам продолжают публиковаться. В этом году, одним из ярчайших впечатлений мероприятия, стало выступление коллектива из города Кольчугино. 

Компания ТД ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ на своем стенде А333 организовала прекрасную арт-группу “Медовый спас”, участники которой пели и плясали более получаса привлекая внимание к стенду не только со всего павильона, но и со всей выставки в целом!

Стенд компании в этом году заметно преобразился, что не удивительно, так как компания уверенно растет и наращивает обороты с каждым годом. Интересно, что будет на Cabex-2020? Более подробной информацией поделится коллектив ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ уже в ближайшем будущем.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Волгоградский регион традиционно станет межрегиональной площадкой для решения задач энергосбережения и энергоэффективности
Пер­вый Ка­бель­ный ко­ми­тет РАЭК
Росатом выступит стратегическим партнером направления
С юбилеем!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно