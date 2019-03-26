Запрет на импорт медного лома заставляет китайских предпринимателей налаживать собственную переработку

Как отмечает S&P Global Platts, введенные в Китае ограничения на импорт лома и отходов оказывают все более заметное воздействие на местную промышленность, увеличивающую глубину переработки вторсырья.

В частности, эти тенденции наблюдаются на рынке медного и медьсодержащего лома. С 1 января 2019 г. в Китай запрещено импортировать низкокачественный лом, содержащий до 30% меди. С 1 июля текущего года запрет распространится и на материал, в котором содержание меди составляет менее 97%.

За первые два месяца 2019 г. китайские компании ввезли из-за рубежа более 250 тыс. т лома со средним содержанием меди 76%, тогда как год назад данный показатель составлял только 52%. По объему содержащейся в ломе меди (немногим более 190 тыс. т) закупки возросли на 11% по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 г. Однако во втором полугодии импорт должен резко сократиться.

По данным Shanghai Resource Recycling Trade Association, некоторые китайские компании в последние месяцы пытались наладить переработку низкокачественного лома (кабели, электромоторы и т. д.) в странах Юго-Восточной Азии со ввозом очищенного металла обратно в Китай. Но эта схема оказалась не очень выгодной. Кроме того, страны региона сами вводят все более жесткие ограничения на импорт цветного лома.

Поэтому, как отмечает Platts, китайские компании приступили к расширению мощностей по переработке местного лома, чтобы компенсировать падение импорта. В частности, компания China Metal Resources Utilization в 2019 г. планирует увеличить объем переработки до около 1 млн. т против 680 тыс. т в 2018 г. и расширить производство вторичной меди от прошлогодних 56 тыс. т до около 160 тыс. т.

В 2018 г. в Китай поступило из-за рубежа 2,61 млн. т лома с содержанием меди 1,35 млн. т. До нынешнего времени импорт был важным источником металла для национальной промышленности.

"Металлоснабжение и сбыт"