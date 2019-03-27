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Встречи

Анатолий Яновский провел встречу с Первым заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Рубеном Сидом Карбонелем

Анатолий Яновский провел встречу с Первым заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Рубеном Сидом Карбонелем

27 марта 2019, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КУБА
Отрасль: Электроэнергетика 

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минэнерго, Куба

минэнерго, Куба

минэнерго, Куба

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с Первым заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Рубеном Сидом Карбонелем.

В ходе переговоров состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в частности по проекту строительства на Кубе 4-х новых энергоблоков по 200 МВт.

Стороны обсудили текущий статус реализации проекта, включая дальнейшие шаги по его развитию. Также обсуждался вопрос, связанный с модернизацией ТЭК Кубы.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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