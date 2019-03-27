Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с Первым заместителем министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Рубеном Сидом Карбонелем.

В ходе переговоров состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в частности по проекту строительства на Кубе 4-х новых энергоблоков по 200 МВт.

Стороны обсудили текущий статус реализации проекта, включая дальнейшие шаги по его развитию. Также обсуждался вопрос, связанный с модернизацией ТЭК Кубы.