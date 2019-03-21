Энергетики Владимирэнерго повысили надежность электроснабжения потребителей Владимирской области

В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ, от которых запитаны потребители сельских населённых пунктов Владимирской области.

В феврале и марте текущего года реконструировано более 20 км воздушных линий электропередачи в ряде сельских населённых пунктов: д. Кондряево Судогодского района, д. Марьино и д. Снегирево Кольчугинского района, с. Никулино Селивановского района, д. Стригино Муромского района, д. Завражье Вязниковского района, д. Тургенево Меленковского района, д. Таратино Александровского района и с. Устье Собинского района.

Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь голый провод на воздушных линиях электропередачи энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный – самонесущий изолированный провод большего сечения, а также установили около 885 железобетонных опор вместо деревянных.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала «Владимирэнерго», и работа по данному направлению будет продолжена.