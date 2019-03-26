Филиал "Мордовэнерго" принял участие в ярмарке вакансий в Казани

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» отмечен благодарственным письмом за участие в Ярмарке вакансий - 2019, которая прошла на базе Казанского государственного энергетического университета. 22 марта в столице Татарстана ведущие энергетические компании страны предложили свои вакансии, места стажировок и практик для соискателей профессии. Специалисты HR-направлений дали посетителям ярмарки консультации по вопросам трудоустройства и основам трудового законодательства.

Филиал «Мордовэнерго» представил на мероприятии презентацию о предприятии, об основных направлениях деятельности, мерах социальной поддержки молодых специалистов и имеющихся вакансиях. Особое внимание сотрудники филиала уделили перспективам «Цифровой трансформации», которая предполагает внедрение в отрасль электроэнергетики новых специальностей.