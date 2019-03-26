Филиал "Мордовэнерго" принял участие в ярмарке вакансий в Казани

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RusCable.Ru подводит промежуточные итоги трех выставочных дней
27 марта 2019, 13:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» отмечен благодарственным письмом за участие в Ярмарке вакансий - 2019, которая прошла на базе Казанского государственного энергетического университета. 22 марта в столице Татарстана ведущие энергетические компании страны предложили свои вакансии, места стажировок и практик для соискателей профессии. Специалисты HR-направлений дали посетителям ярмарки консультации по вопросам трудоустройства и основам трудового законодательства.
Филиал «Мордовэнерго» представил на мероприятии презентацию о предприятии, об основных направлениях деятельности, мерах социальной поддержки молодых специалистов и имеющихся вакансиях. Особое внимание сотрудники филиала уделили перспективам «Цифровой трансформации», которая предполагает внедрение в отрасль электроэнергетики новых специальностей.
«Ваше участие в Ярмарке вакансий значительно повысило статус проводимого мероприятия, придало новый импульс процессу подготовки молодых специалистов и воспитанию будущих профессиональных кадров», - говорится в благодарственном письме от имени ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова.