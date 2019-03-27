Инвестиционный проект стоимостью 200 млн рублей расширил экспортный потенциал завода LEDVANCE в Смоленске

АО «ЛЕДВАНС» завершило реализацию инвестиционного проекта по перевооружению стекловаренной печи на заводе в Смоленске. Модернизация оборудования позволила оптимизировать производственные затраты, диверсифицировать продуктовую линейку, увеличить рынок сбыта, а также нарастить объемы выпускаемой продукции, предназначенной в том числе для экспорта.

Сейчас 58% всей стеклянной трубки (полуфабриката), производимой на обновленной печи, экспортируется в Италию. 36% изделий распространяется в России. После технического перевооружения печи завод LEDVANCE также подписал договор на поставку стеклянной трубки в Словакию и Украину.

Набольшая часть готовой продукции смоленского завода экспортируется в Германию – 45% и ОАЭ – 18%. Также в списке стран: Аргентина (3%), Болгария (1%), Бразилия (3%), Беларусь (4%), Чехия (1%), Франция (5%), Хорватия (2%), Казахстан (4%), Мексика (3%), Украина (6%), ЮАР (5%). В эти и другие государства поставляются люминесцентные лампы, лампы накаливания, газоразрядные лампы, стартеры.

В результате технического перевооружения с использованием передовых технологий изменился бассейн печи. В частности, если раньше стены бассейна состояли из трех брусьев, то сегодня это единая монолитная конструкция, которую разработали при поддержке производителей плавленолитых бакоровых изделий. Такое технологическое решение позволило снизить воздействие на проток со стороны торцевой стены, исключить утечку стекла. В итоге КПД и срок службы печи заметно выросли, увеличились теплоотдача оборудования и удельный съем изделий. Также благодаря реализации проекта удалось свести к нулю влияние внешних факторов на варку стекла, уменьшить расход газа на тонну сваренной стекломассы и добиться экономии материальных ресурсов на норму выработки.

Срок реализации от разработки проекта до монтажа и режимной настройки печи составил 12 месяцев. Объем инвестиций превысил 200 млн рублей.

Комиссия по инвестиционной политике при администрации Смоленской области в декабре 2018 года одобрила инвестпроект АО «ЛЕДВАНС» по техническому перевооружению стекловаренной печи, благодаря чему с 1 января 2019 года предприятию предоставлена государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций.

Справочная информация:



LEDVANCE является мировым производителем инновационных осветительных приборов и интеллектуальных решений по освещению как для профессионального применения, так и для конечных потребителей. Компания имеет представительства более чем в 140 странах мира. В марте 2017 года LEDVANCE была приобретена у OSRAM («Передача управления») китайским консорциумом, состоящим из инвестора IDG Capital Partners (IDG), китайского производителя светотехнического оборудования MLS Co., Ltd. (MLS) и финансового инвестора Yiwu State-Owned Assets Operation Center (Yiwu). С апреля 2018 года MLS является единственным владельцем компании LEDVANCE.

Завод LEDVANCE в России основан в 2003 году на базе предприятия «Свет» в Смоленске. В 2018 году было принято решение о закрытии предприятий LEDVANCE в Аугсбурге и Берлине (Германия) по причине нерентабельности производства. В результате чего завод в Смоленске стал единственным в Европе по производству традиционных источников света. На сегодняшний день предприятие выпускает около 75 млн люминесцентных ламп, 247 тыс. натриевых ламп для наружного освещения, 14 млн ламп накаливания в год, а также сопутствующее оборудование – от стартеров до светильников. Численность работников предприятия составляет порядка 600 человек. Продукция смоленского завода экспортируется более чем 20 стран мира.

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Пресс-офис LEDVANCE в России

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Яна Овсянникова - представитель пресс-офиса

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