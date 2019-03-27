Компании России и Киргизии подписали контракты более чем на $1,4 млрд

Как сообщили в Министерстве экономики Киргизии, наиболее крупный из них - соглашение между "Росгеологией" и Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования республики

Компании России и Киргизии в ходе проходящей в Бишкеке восьмой межрегиональной конференции подписали соглашений и контрактов более, чем на $1,4 млрд. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь Министерства экономики республики Махабат Маматова.

"В течение сегодняшнего дня подписано несколько десятков контрактов. Самым крупным из них является соглашение между "Росгеологией" и Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики на $1,2 млрд", - сказала она. По ее словам, речь идет об инвестициях российской стороны в геолого-разведочные работы на территории Киргизии. "Еще два контракта каждый по $50 млн подписаны министерством сельского хозяйства нашей страны с компаниями из РФ на поставку сельхозпродукции", - отметила пресс- секретарь. Помимо этого, подписаны еще ряд документов на меньшие суммы, но в целом в ходе форума уже достигнуто соглашений "примерно на $1,4 млрд".

Между тем, продолжила она, в четверг конференция продолжит свою работу и "общая сумма контрактов может значительно вырасти".

"Основная часть документов, как планировалось, будет подписана именно 28 марта", - заверила Маматова.

В восьмой межрегиональной конференции в Бишкеке принимают участие более 700 делегатов, в том числе представители государственных структур двух стран, крупных компаний и финансовых институтов. Как планируется, приуроченный к намеченному на 28 марта государственному визиту президента России в Киргизию форум завершится в четверг.

ТАСС