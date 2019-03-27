Криоблок "Газпром газомоторное топливо" обеспечивает сжиженным природным газом автопарк "Автомобильной компании – Мостранс"

На «Московском газоперерабатывающем заводе» (дочерняя компания «Газпром газомоторное топливо») началась заправка сжиженным природным газом (СПГ) тягачей «Автомобильной компании – Мостранс». В рамках первого этапа обновления автопарка грузоперевозчик приобрел 25 автомобилей IVECO Stralis, в планах увеличение их количества до 125 единиц.

Заправку транспорта обеспечивает мобильный комплекс по производству СПГ (криоблок) «Газпром газомоторное топливо», установленный на территории «Московского газоперерабатывающего завода». Средний объем заправки одного тягача составляет 200 кг СПГ, занимает порядка 20 минут. Общий запас хода IVECO Stralis с учетом наличия баллона с компримированным природным газом составляет 900 - 1000 км. Тягачи на СПГ будут эксплуатироваться в контейнерных грузоперевозках по Москве и Московской области.

«Мостранс» стал первой коммерческой компанией в России, закупившей тягачи на сжиженном природном газе. Сегодня это самое высокотехнологичное и экономически эффективное решение для грузоперевозок. Мы со своей стороны ведем работу по расширению применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. В частности, нами разработан криоблок, который объединяет в себе блок сжижения газа и модуль для заправки автомобилей. Все оборудование помещается в 45-футовый контейнер, производительность комплекса – 600 кг сжиженного природного газа (СПГ) в час», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

Справка

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива – стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

В настоящее время в управлении «Газпром газомоторное топливо» находятся 232 АГНКС в 60 регионах России, 16 площадок с передвижными автогазозаправщиками, комплексы сжижения природного газа в Калининграде и Петергофе, «Московский газоперерабатывающий завод».

«Автомобильная компания – Мостранс» базируется в г. Подольске и оказывает услуги в транспортно-логистической сфере более 10 лет. Приоритетными направлениями ее деятельности являются автомобильные контейнерные перевозки и транспортировка наливных грузов. Среди клиентов оператора значатся такие международные ритейлеры, как IKEA, Metro, Auchan, Leroy Merlin и P&G.