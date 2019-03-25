МОЭСК строит высоковольтную кабельную линию между подстанциями САО и СВАО г. Москвы

Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») «Московские высоковольтные сети» для повышения надежности электроснабжения потребителей САО и СВАО строят новую кабельную линию 220 кВ от подстанции (ПС) «Бутырки» до ПС «Белорусская». После присоединения к подстанциям кабельной линии будет повышен уровень, качество и доступность электроснабжения потребителей, а также снижена трудоемкость эксплуатации линии.

Протяженность кабельного участка трассы составляет 5,4 км, из них 12 участков общей протяженностью более 1,3 км будет пройдено закрытым способом методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Трасса кабельной линии проходит по улицам Новодмитровская, 1-я Хуторская, Серегина, Авиаконструктора Сухого. Трасса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить сохранность и работоспособность существующих подземных коммуникаций.

Для строительства двухцепной кабельной линии 220 кВ «Бутырки-Белорусская» используется экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Пропускная способность кабеля 950А на каждую цепь.

С начала строительства проложено порядка 20 процентов длины кабельной линии, смонтировано 5 соединительных муфт, пройдено 11 из спроектированных двенадцати переходов ГНБ.

Эта высоковольтная линия свяжет подстанцию (ПС) «Бутырки» и новую ПС «Белорусская», которую в начале 2018 года торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин. «Белорусская» стала одним из основных центров питания в северной части столицы и замкнула энергетическое кольцо Москвы 220 кВ, состоящее из 12 крупных современных энергоэффективных питающих центров. В своем выступлении Сергей Собянин отметил, что московская энергетика отвечает высоким требованиям надежности, а подстанцию «Белорусская» он справедливо отнес к объектам нового поколения – экологически безопасным и энергоэффективным.

От подстанции «Белорусская» осуществляется электроснабжение потребителей Северного и Центрального округов Москвы, среди которых городская клиническая больница (ГКБ) им. Боткина, ДГКБ № 13 им. Филатова, гостиница «Пекин».

От ПС 220 кВ «Бутырки», откуда выходит строящаяся кабельная линия, запитана Савеловская железная дорога и другие предприятия, организации и жилые массивы в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Сдача в эксплуатацию кабельной линии планируется в 2020 году.